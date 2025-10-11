La nazionale di calcio Svizzera è reduce da un'ottima vittoria per 0-2 contro la Svezia nella serata di ieri. La partita era valida per le qualificazioni ai Mondiali della prossima estate. La Svizzera del CT Murat Yakin è inserita nel gruppo B insieme Kosovo, Slovenia e Svezia. Il prossimo impegno sarà un'altra trasferta, questa volta contro la Slovenia, in programma lunedì 13 alle ore 20:45. In vista di questo match il commissario tecnico degli elvetici ha convocato Zachary Athekame, terzino destro del Milan arrivato in estate dallo Young Boys. Il sito della federcalcio svizzera riporta questa bella notizia per il giovane difensore rossonero, il quale fino a ieri è stato impegnato con la selezione svizzera U21. Proprio ieri Athekame ha giocato quasi interamente la partita dell'U21 contro l'Islanda. La gara si è conclusa sul punteggio di 0-0 e lui è rimasto in campo fino all'89'.
NAZIONALI
Svizzera, prima convocazione in nazionale maggiore per Athekame
Athekame, l'inizio di stagione al Milan—
L'esperienza in rossonero di Athekame è partita lentamente. C'era da attenderselo data la giovane età. Athekame è un classe 2004 e quindi Allegri lo sta facendo entrare gradualmente nelle rotazioni della squadra. Dopo l'esordio contro l'Udinese in campionato, lo svizzero ha giocato degli spezzoni di partita sia in Coppa Italia contro il Lecce sia in Serie A contro il Napoli. Al Milan dalle sue parti gioca Saelemaekers, il quale si sta riprendendo la squadra a suon di grandi prestazioni. In una stagione senza coppe sarà difficile che possa rubargli il posto da titolare. In ogni caso, la gestione di Allegri e gli allenamenti vicini a grandi giocatori possono solo giovargli per il futuro. Intanto, si può godere la bellissima gioia per la prima convocazione in nazionale maggiore.
