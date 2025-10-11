La nazionale di calcio Svizzera è reduce da un'ottima vittoria per 0-2 contro la Svezia nella serata di ieri. La partita era valida per le qualificazioni ai Mondiali della prossima estate. La Svizzera del CT Murat Yakin è inserita nel gruppo B insieme Kosovo, Slovenia e Svezia. Il prossimo impegno sarà un'altra trasferta, questa volta contro la Slovenia, in programma lunedì 13 alle ore 20:45. In vista di questo match il commissario tecnico degli elvetici ha convocato Zachary Athekame, terzino destro del Milan arrivato in estate dallo Young Boys. Il sito della federcalcio svizzera riporta questa bella notizia per il giovane difensore rossonero, il quale fino a ieri è stato impegnato con la selezione svizzera U21. Proprio ieri Athekame ha giocato quasi interamente la partita dell'U21 contro l'Islanda. La gara si è conclusa sul punteggio di 0-0 e lui è rimasto in campo fino all'89'.