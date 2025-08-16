Pianeta Milan
Milan, chi è Athekame? Ecco alcune curiosità sul nuovo terzino

Athekame è un nuovo giocatore del Milan: chi è il nuovo terzino rossonero? Il sito acmilan.com lo presenta con alcune curiosità
Emiliano Guadagnoli
(fonte: acmilan.com) - Va di moda la Svizzera rossonera. Dopo Ardon, arriva Zachary. Athekame è un nuovo giocatore del Milan, appena approdato a completare e per adesso archiviare una fase molto calda del nostro calciomercato. La società si è dimostrata particolarmente attenta a voler intervenire sulle fasce difensive, così dopo Estupiñan ha aggiornato pure il settore opposto ingaggiando il 20enne nato a Ginevra il 13 dicembre 2004.

Un ragazzo di 180 cm e 74 kg, di piede destro e di ruolo terzino; anche se ha calpestato zone di campo più avanzate e pure la corsia mancina. Fisicamente solido, predisposto per la corsa e l'accelerazione, abile nell'1 vs 1 e nella scivolata, dinamico. Di carattere, coraggioso, molto giovane e di conseguenza ancora pienamente impegnato nel migliorarsi, specie a livello tecnico. È già in buona condizione, visto che la Super League svizzera è iniziata a fine luglio e ha preso parte alle prime giornate.

Tra Servette e Meyrin, comincia così la carriera di Athekame. Dopo il periodo nelle giovanili (2018-2022), il primo ambiente a presentargli il calcio dei grandi è il Neuchâtel Xamax. Al momento è sempre rimasto all'interno del suo paese, con gli Xamax si è spinto fino alla Challenge League in seconda divisione, assaggiando il campionato e la coppa. Dal 2022 al 2024, supera le 50 presenze, colleziona 4 gol e 3 assist.

Lo Young Boys si accorge e ci crede, lo prenota e poi lo accoglie nell'estate scorsa. In giallonero occupa spazio in pianta stabile e conta 47 gare, 1 gol e 3 assist. Da segnalare la partecipazione in Champions League, otto gettoni nella passata edizione (girone), affrontando anche il Barcellona e - a proposito di Serie A - Atalanta e Inter. La scalata nella Nazionale svizzera finora lo ha portato fino all'Under 21, con la quale è stato impegnato dieci volte. Aspettando la chiamata della formazione maggiore del CT Yakin, che di recente l'ha elogiato: "È un profilo molto interessante, l'ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente".

È il settimo giocatore svizzero della nostra storia, il primo era stato Vogel. Ha scelto la maglia 24, indossata recentemente da Florenzi e Kjær. Un innesto interessante e di prospettiva, da seguire e accompagnare nel percorso. Zachary Athekame è del Milan, pronto a inserirsi nel contesto di Mister Allegri e conoscere una squadra ormai pronta a iniziare ufficialmente la stagione.

San Siro lo attende: Bari domenica sera in Coppa Italia per il primo assaggio, Cremonese sabato prossimo in Serie A nell'atteso esordio. Il suo approdo coincide con l'avvio ufficiale della stagione, che lo vedrà sicuramente coinvolto e speriamo protagonista.

