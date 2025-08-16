Milan, chi è Athekame? Ecco alcune curiosità sul nuovo terzino

Tra Servette e Meyrin, comincia così la carriera di Athekame. Dopo il periodo nelle giovanili (2018-2022), il primo ambiente a presentargli il calcio dei grandi è il Neuchâtel Xamax . Al momento è sempre rimasto all'interno del suo paese, con gli Xamax si è spinto fino alla Challenge League in seconda divisione, assaggiando il campionato e la coppa. Dal 2022 al 2024, supera le 50 presenze, colleziona 4 gol e 3 assist.

Lo Young Boys si accorge e ci crede, lo prenota e poi lo accoglie nell'estate scorsa. In giallonero occupa spazio in pianta stabile e conta 47 gare, 1 gol e 3 assist. Da segnalare la partecipazione in Champions League, otto gettoni nella passata edizione (girone), affrontando anche il Barcellona e - a proposito di Serie A - Atalanta e Inter. La scalata nella Nazionale svizzera finora lo ha portato fino all'Under 21, con la quale è stato impegnato dieci volte. Aspettando la chiamata della formazione maggiore del CT Yakin, che di recente l'ha elogiato: "È un profilo molto interessante, l'ho seguito da vicino, sta avendo una crescita positiva. Ha già accumulato una discreta esperienza, ha grande energia e tatticamente è intelligente".