Partita contratta e ruvida, con poche emozioni e qualche episodio dubbio: resta il rammarico per l'evidente fallo da rigore su Perina quando ancora si era sullo 0-0 e che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara. Caldiero Terme più cinico e ordinato, mentre i giovani rossoneri hanno faticato a trovare lo spunto giusto negli ultimi metri di campo oltre che la lucidità per rimanere in partita negli ultimi minuti. Da segnalare la prova di Mattia Cappelletti, instancabile sulla destra, efficace in copertura e propositivo in avanti. Con questa sconfitta Milan Futuro resta fermo a 11 punti scendendo al 7° posto in classifica e con una gara da recuperare contro il Breno, che la squadra di Oddo andrà a visitare mercoledì pomeriggio in cerca di riscatto e di punti per rilanciare la corsa.