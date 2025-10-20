Pianeta Milan
Il Milan Futuro cade ancora: 2-0 con il Caldiero Terme

Milan Futuro di rimonta, 3-2 pesante al Chievo Verona
Ieri pomeriggio è arrivato la seconda sconfitta per la squadra di Massimo Oddo. Il Milan futuro perde in casa con il Caldiero Terme
Ieri pomeriggio è arrivato la seconda sconfitta per la squadra di Massimo Oddo. Il Milan futuro perde in casa con il Caldiero Terme nel match valido per l'8 giornata di Serie D del girone B. Il match viene sbloccato da Mauri che batte Torriani. Il gol del 2-0 invece arriva a causa di un autogol di Magrassi nel finale di partita. In occasione, il Milan ha diramato un resoconto del match sul proprio sito ufficiale:

(Fonte acmilan.com) - Milan Futuro cade ancora al Chinetti di Solbiate Arno, sconfitto 0-2 dal Caldiero Terme nell'8ª giornata del girone B di Serie D. Dopo il ko esterno contro la Virtus CiseranoBergamo, la squadra di Massimo Oddo non riesce a invertire la rotta, incappando nella seconda battuta d'arresto consecutiva. Match bloccato per più di un'ora, poi i veneti trovano il vantaggio con Mauri, bravo a infilarsi tra le maglie rossonere e battere Torriani, prima dell'autorete di Magrassi nel finale a chiudere il conto.

Partita contratta e ruvida, con poche emozioni e qualche episodio dubbio: resta il rammarico per l'evidente fallo da rigore su Perina quando ancora si era sullo 0-0 e che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara. Caldiero Terme più cinico e ordinato, mentre i giovani rossoneri hanno faticato a trovare lo spunto giusto negli ultimi metri di campo oltre che la lucidità per rimanere in partita negli ultimi minuti. Da segnalare la prova di Mattia Cappelletti, instancabile sulla destra, efficace in copertura e propositivo in avanti. Con questa sconfitta Milan Futuro resta fermo a 11 punti scendendo al 7° posto in classifica e con una gara da recuperare contro il Breno, che la squadra di Oddo andrà a visitare mercoledì pomeriggio in cerca di riscatto e di punti per rilanciare la corsa.

LA CRONACA

Partita contratta allo stadio Chinetti di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Caldiero Terme. Al 7' Perina recupera palla sulla trequarti e viene steso da Pelagatti al limite: sulla punizione Branca calcia basso ma la barriera non salta. Al 25' il Milan prova uno schema da corner: Branca serve Minotti al limite ma il tiro sorvola la traversa. Al 27' il Caldiero risponde: dopo una punizione respinta, Viviani calcia debolmente e Gentile di testa impegna Torriani. Al 29' Petdji Tisila insacca ma l'arbitro fischia prima che la palla entri in rete per fallo su Minotti. Al 45' grande chance rossonera: Perina imbecca Cappelletti in area, ma Zouaghi salva il risultato. Il primo tempo, con poche emozioni, si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa la partita si fa spigolosa ed è il Caldiero Terme a far valere esperienza e fisicità sfruttando meglio le poche occasioni della gara. Al 48' Milan Futuro ci prova ancora da calcio di punizione: la respinta favorisce Minotti, che rimette in area una parabola insidiosa che sfila sul fondo. Al 53' Branca serve con un tocco morbido Perina, trattenuto in area vistosamente calcia debolmente, nonostante le proteste dei rossoneri per l'arbitro si può proseguire. Al 74' i veneti passano: Mauri penetra in area e con un sinistro preciso batte Torriani per lo 0-1. All'82' è ancora Mauri a rendersi pericoloso, questa volta il portiere rossonero salva. Nel recupero il gol che chiude il match, al 92', arriva lo sfortunato autogol di Magrassi sugli sviluppi di un corner: 0-2 finale.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu (36'st Perrucci), Borsani; Geroli (9'st Ibrahimović), Hodzic, Branca (36'st Eletu); Perina (20'st Vladimirov), Domniței (36'st Magrassi), Sia. A disp.: Bouyer; Karaca; Mancioppi, Viana Seedorf; Lupo. All.: Oddo.

CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Gecchele, Pelagatti, Gentile; Caneva, Viviani (35'st Furini), Petdji Tsila, Locati (35'st Parisi), Cavallotti (23'st Zazzi); Goglino (18'st Mauri), Zerbato (18'st Orfeini). A disp.: Malusà; Amoh, Borgna; Liberati. All.: Soave.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Gol: 29'st Mauri (CT), 47'st aut. Magrassi (CT).

Ammoniti: 38' Perina (MF), 42' Viviani (CT), 2'st Caneva (CT), 14'st Hodzic (MF), 44'st Orfeini (CT), 48'st Ibrahimović (MF).

