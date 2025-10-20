Partita contratta e ruvida, con poche emozioni e qualche episodio dubbio: resta il rammarico per l'evidente fallo da rigore su Perina quando ancora si era sullo 0-0 e che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara. Caldiero Terme più cinico e ordinato, mentre i giovani rossoneri hanno faticato a trovare lo spunto giusto negli ultimi metri di campo oltre che la lucidità per rimanere in partita negli ultimi minuti. Da segnalare la prova di Mattia Cappelletti, instancabile sulla destra, efficace in copertura e propositivo in avanti. Con questa sconfitta Milan Futuro resta fermo a 11 punti scendendo al 7° posto in classifica e con una gara da recuperare contro il Breno, che la squadra di Oddo andrà a visitare mercoledì pomeriggio in cerca di riscatto e di punti per rilanciare la corsa.
LA CRONACA
Partita contratta allo stadio Chinetti di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Caldiero Terme. Al 7' Perina recupera palla sulla trequarti e viene steso da Pelagatti al limite: sulla punizione Branca calcia basso ma la barriera non salta. Al 25' il Milan prova uno schema da corner: Branca serve Minotti al limite ma il tiro sorvola la traversa. Al 27' il Caldiero risponde: dopo una punizione respinta, Viviani calcia debolmente e Gentile di testa impegna Torriani. Al 29' Petdji Tisila insacca ma l'arbitro fischia prima che la palla entri in rete per fallo su Minotti. Al 45' grande chance rossonera: Perina imbecca Cappelletti in area, ma Zouaghi salva il risultato. Il primo tempo, con poche emozioni, si chiude sullo 0-0.
Nella ripresa la partita si fa spigolosa ed è il Caldiero Terme a far valere esperienza e fisicità sfruttando meglio le poche occasioni della gara. Al 48' Milan Futuro ci prova ancora da calcio di punizione: la respinta favorisce Minotti, che rimette in area una parabola insidiosa che sfila sul fondo. Al 53' Branca serve con un tocco morbido Perina, trattenuto in area vistosamente calcia debolmente, nonostante le proteste dei rossoneri per l'arbitro si può proseguire. Al 74' i veneti passano: Mauri penetra in area e con un sinistro preciso batte Torriani per lo 0-1. All'82' è ancora Mauri a rendersi pericoloso, questa volta il portiere rossonero salva. Nel recupero il gol che chiude il match, al 92', arriva lo sfortunato autogol di Magrassi sugli sviluppi di un corner: 0-2 finale.
IL TABELLINO
MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Duțu (36'st Perrucci), Borsani; Geroli (9'st Ibrahimović), Hodzic, Branca (36'st Eletu); Perina (20'st Vladimirov), Domniței (36'st Magrassi), Sia. A disp.: Bouyer; Karaca; Mancioppi, Viana Seedorf; Lupo. All.: Oddo.
CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Gecchele, Pelagatti, Gentile; Caneva, Viviani (35'st Furini), Petdji Tsila, Locati (35'st Parisi), Cavallotti (23'st Zazzi); Goglino (18'st Mauri), Zerbato (18'st Orfeini). A disp.: Malusà; Amoh, Borgna; Liberati. All.: Soave.
Arbitro: Vincenzi di Bologna.
Gol: 29'st Mauri (CT), 47'st aut. Magrassi (CT).
Ammoniti: 38' Perina (MF), 42' Viviani (CT), 2'st Caneva (CT), 14'st Hodzic (MF), 44'st Orfeini (CT), 48'st Ibrahimović (MF).
