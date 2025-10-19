Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di di Solbiate Arno (VA), è andato in scena Milan Futuro-Caldiero Terme: match valido per l'ottava giornata della Serie D 2025/26. Ecco il racconto del match!
Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2: un rigore negato e un autogol condannano Oddo alla seconda sconfitta di fila
Serie D: Milan Futuro-Caldiero Terme, il racconto della partita
Primo tempo: poco occasioni ma tanti duelli—
Un primo tempo tempo molto frenetico dal punto di vista fisico e dei duelli. Moltissimi uno contro uno a tutto campo che bloccano la partita sullo 0-0, regalando cos'ì poche emozioni da entrambe le parti. Una delle poche grandi occasioni ce l'ha Gentile sulla testa al minuto 26', però da due passi si mangia il gol dello 0-1. L'altra grande occasione ce l'ha Cappelletti, il migliore in campo dei primi 45' minuti, ma a negargli il gol ci pensa Zouaghi con un miracolo
Secondo tempo: che sviste di Vincenzi!—
Il secondo tempo vede prevalentemente attaccare la squadra ospite. L'unica grande occasione i rossoneri ce l'anno con Perina al minuto 52', quando l'arbitro Valenti non fischia un rigore nettissimo: Perina controlla di petto e calcia , ma durante il tiro viene trattenuto vistosamente... niente calcio di rigore.
Successivamente il Milan Futuro cala e ala squadra ospite passa in vantaggio al 76esimo con il bomber di categoria Mauri. Nel finale il Milan prova a reagire ma viene punito nuovamente da un altro evento sfortunatissimo, infatti, l'autogol di Magrassi che consegna lo 0-2 al Caldiero Terme nasce da un calcio d'angolo dubbio.
