Arrivano delle novità per quanto riguarda il Milan Futuro. A causa di alcuni impegni internazionali che coinvolgono due tesserati del Milan, la gara valida per i 32esimi di Coppa Italia Serie D 2025/2026 tra Milan Futuro e Varesina è ufficialmente posticipata.
Novità per il Milan Futuro, rinviata una gara: quando si giocherà?
Non si giocherà più l'8 ottobre ma mercoledì 29 0ttobre alle ore 14:30. Ecco, di seguito, il comunicato: "a seguito di richiesta della Società AC Milan e preso atto della convocazione di due tesserati per gli Europei Under 21, si dispone che la gara MILAN - VARESINA, Coppa Italia Serie D 2025 / 2026, inizialmente programmata per mercoledì 8 ottobre 2025, venga rinviata a mercoledì 29 ottobre 2025 con inizio alle ore 14.30".