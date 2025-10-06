Pianeta Milan
Milan Futuro-Varesina rinviata: ecco quando si giocherà il match di Coppa Italia

Arrivano delle novità per quanto riguarda il Milan Futuro. A causa di alcuni impegni internazionali è stata posticipata una gara
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità per quanto riguarda il Milan Futuro. A causa di alcuni impegni internazionali che coinvolgono due tesserati del Milan, la gara valida per i 32esimi di Coppa Italia Serie D 2025/2026 tra Milan Futuro e Varesina è ufficialmente posticipata.

Novità per il Milan Futuro, rinviata una gara: quando si giocherà?

—  

Non si giocherà più l'8 ottobre ma mercoledì 29 0ttobre alle ore 14:30. Ecco, di seguito, il comunicato: "a seguito di richiesta della Società AC Milan e preso atto della convocazione di due tesserati per gli Europei Under 21, si dispone che la gara MILAN - VARESINA, Coppa Italia Serie D 2025 / 2026, inizialmente programmata per mercoledì 8 ottobre 2025, venga rinviata a mercoledì 29 ottobre 2025 con inizio alle ore 14.30".

Dopo la partita di ieri, persa per 1-0 in trasferta contro la Virtus Ciserano, Massimo Oddo, allenatore rossonero, avrà tutto il tempo necessario per preparare al meglio questa gara, senza dimenticare gli impegni di campionato.  Attualmente i rossoneri occupano il 3 posto nel girone B a quota 11 punti.

