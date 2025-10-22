Ma se il Diavolo volesse alzare l'asticella e pensare allo Scudetto, tra un paio di mesi, qualora dovesse proseguire in questo solco di risultati, avrebbe un organico sufficiente per provare il grande colpo? Per il quotidiano torinese, no. Servirebbero almeno due innesti di calciomercato a gennaio per avere tutte le carte in regola.
Un difensore e un esterno. Per l'attaccante, poi, deciderà Allegri—
Qualcosa, per 'Tuttosport', andrà fatta in difesa a prescindere dalla situazione del Milan in classifica. La rosa era stata inizialmente pensata per giocare a quattro dietro. Ora, però, Allegri ha trovato la quadratura con i tre centrali e, pertanto ne manca un altro che possa unirsi a Koni De Winter. Un elemento più esperto del giovane David Odogu, che deve ancora crescere molto.
Un altro colpo possibile, per il quotidiano torinese, potrebbe essere sulla fascia destra, un'alternativa ad Alexis Saelemaekers per il 3-5-2 se lo svizzero Zachary Athekame, anche lui molto giovane, non dovesse dare garanzie nell'immediato. Saranno decisivi i prossimi mesi. Possibile, poi, che Allegri chieda anche un altro attaccante 'pesante' oltre a Santiago Giménez: situazione in divenire.
