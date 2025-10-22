Pianeta Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri è attualmente primo in classifica dopo il successo di 'San Siro' contro la Fiorentina, ma può lottare per lo Scudetto fino in fondo? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il calciomercato di gennaio lo dirà....
Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante la maxi-emergenza infortuni (contro la Fiorentina mancavano ben sei giocatori, tra cui Adrien Rabiot e Christian Pulisic ...), con il 2-1 inferto ai viola di Stefano Pioli nell'ultimo match di campionato a 'San Siro' ha conquistato la vetta della classifica in Serie A.

Allegri ha fatto di necessità virtù anche perché, come più volte ha sottolineato durante le sue conferenze stampa, in una stagione senza coppe europee, numericamente, per lui la rosa del Milan va bene così. Per 'Tuttosport' oggi in edicola ragionamento che si sta se si pensa all'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Ma se il Diavolo volesse alzare l'asticella e pensare allo Scudetto, tra un paio di mesi, qualora dovesse proseguire in questo solco di risultati, avrebbe un organico sufficiente per provare il grande colpo? Per il quotidiano torinese, no. Servirebbero almeno due innesti di calciomercato a gennaio per avere tutte le carte in regola.

Qualcosa, per 'Tuttosport', andrà fatta in difesa a prescindere dalla situazione del Milan in classifica. La rosa era stata inizialmente pensata per giocare a quattro dietro. Ora, però, Allegri ha trovato la quadratura con i tre centrali e, pertanto ne manca un altro che possa unirsi a Koni De Winter. Un elemento più esperto del giovane David Odogu, che deve ancora crescere molto.

Un altro colpo possibile, per il quotidiano torinese, potrebbe essere sulla fascia destra, un'alternativa ad Alexis Saelemaekers per il 3-5-2 se lo svizzero Zachary Athekame, anche lui molto giovane, non dovesse dare garanzie nell'immediato. Saranno decisivi i prossimi mesi. Possibile, poi, che Allegri chieda anche un altro attaccante 'pesante' oltre a Santiago Giménez: situazione in divenire.

