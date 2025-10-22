Il Milan di Massimiliano Allegri , nonostante la maxi-emergenza infortuni (contro la Fiorentina mancavano ben sei giocatori, tra cui Adrien Rabiot e Christian Pulisic ...), con il 2-1 inferto ai viola di Stefano Pioli nell'ultimo match di campionato a 'San Siro' ha conquistato la vetta della classifica in Serie A .

Calciomercato: Milan, due colpi per puntare alla vittoria del campionato

Allegri ha fatto di necessità virtù anche perché, come più volte ha sottolineato durante le sue conferenze stampa, in una stagione senza coppe europee, numericamente, per lui la rosa del Milan va bene così. Per 'Tuttosport' oggi in edicola ragionamento che si sta se si pensa all'obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.