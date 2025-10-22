Dopo il k.o. interno per 0-2 contro il Caldiero Terme, il secondo consecutivo in campionato, il Milan Futuro ha l’opportunità di voltare subito pagina. La formazione guidata da Massimo Oddo vuole riscattarsi dalla brutta prestazione di domenica e potrà farlo contro il Breno di Davide Bersi, in occasione del recupero della partita rinviata a causa della sosta per le Nazionali, che aveva coinvolto numerosi giocatori rossoneri. La sfida è in programma oggi , mercoledì 22 ottobre, alle ore 15 sul campo del Breno. Una gara importante per provare a rilanciarsi in classifica e riavvicinarsi alla vetta, dopo un periodo complicato.

Il tecnico rossonero, dopo l'ultima partita casalinga, si è detto contento, nonostante la sconfitta, delle convocazioni in prima squadra dei suoi giocatori (oltre a Pittarella e Balentien, anche Sala). Queste le sue dichiarazioni: "Le nostre vittorie sono queste, mandare ragazzi a San Siro, in Serie A. La Serie D deve essere di passaggio per i nostri giocatori che speriamo possano raggiungere la prima squadra, per convocazioni o panchine: lavoriamo per questo". Ha poi continuato: "Il nostro campionato sarà questo: faremo tante vittorie e perderemo ancora, è difficile con le nostre armi stare nelle prime posizioni. Conosciamo quale deve essere il nostro percorso". Attualmente, Milan Futuro, con una partita in meno, occupa la sesta posizione in classifica, in zona playoff.