QUI MILAN FUTURO

La squadra di Massimo Oddo al momento occupa l'8º posto in classifica a 11 punti e arriva da tre sconfitte consecutive: lo 1-0 con la Virtus CiseranoBergamo, lo 0-2 interno con il Caldiero Terme e ultimo il 2-1 nel recupero della 7ª giornata col Breno. Dalla partita di mercoledì arriva un segnale positivo: il gol di Domniței, al suo primo centro in rossonero, utile per sbloccare fiducia ed efficacia. L'obiettivo dichiarato da Mister Oddo continua a essere quello di far crescere i tanti giovani in rosa ma anche tornare a fare punti, accorciare sulla zona altissima e rimettere in moto inerzia e convinzione del gruppo. Unica novità sul fronte degli indisponibili: si ferma Balentien.

QUI FOLGORE CARATESE

La Folgore Caratese di Nicola Belmonte vive un momento complesso: due sconfitte e un pari nelle ultime tre: l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia D col Club Milano, l'1-2 interno col Chievo capolista, l'1-1 con la Casatese Merate. Organizzazione, fisicità e palla diretta restano tratti distintivi, con dietro l'esperienza dell’ex Monza Luca Caldirola e davanti la pericolosità di Giovanni Gambino, già a 4 gol stagionali e abile ad attaccare con tempi puliti area e profondità.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO

In Italia la partita sarà trasmessa da Sportitalia. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

L'arbitro designato per l'incontro è il signor Daniele Chindamo, della sezione di Como. A completare l'organico gli assistenti Firera e Saracino.

La 9ª giornata del girone B si giocherà interamente domenica 26 ottobre. Alle 14.30 Breno-Scanzorosciate, Folgore Caratese-Milan Futuro, Sondrio-ChievoVerona, Oltrepò-Caldiero Terme, Real Calepina-Virtus Ciserano Bergamo, Varesina-Pavia, Villa Valle-Leon, Vogherese-Castellanzese, infine alle 15.00 Brusaporto-Casatese Merate

La classifica: ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16; Villa Valle 14; Casatese Merate e Breno 13; Leon e MILAN FUTURO 11; Caldiero Terme, Virtus Ciserano Bergamo, Real Calepina e Oltrepò (-1) 10; Castellanzese e Vogherese 9; Scanzorosciate 8; Varesina 7; Pavia 4; Sondrio 1.