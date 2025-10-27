Un risultato davvero prezioso perché arrivato al termine di 90' eccellenti al cospetto di un'avversaria di qualità ed esperienza. I rossoneri hanno creato tanto a livello di gioco, gestendo i tentativi di rientro dei brianzoli con una difesa attenta e ordinata. Ottime le risposte sotto tutti i punti di vista dopo partite in cui avevamo raccolto meno di quanto meritato, il miglior viatico per affacciarci ai prossimi due impegni casalinghi. Prima il recupero dei Trentaduesimi di Coppa Italia , mercoledì 29 contro la Varesina , poi il decimo impegno in campionato - sempre al Chinetti - contro l' Oltrepò : forza ragazzi

Rossoneri - in campo col Third kit - a trazione anteriore in un avvio vivace: all'8' Perina sfiora il vantaggio con una deviazione in area. Rispondono i padroni di casa, al 10' Torriani toglie dall'incrocio dei pali la spizzata di testa di Muzio. Sugli sviluppi del corner il fallo di Minotti su Caldirola porta a un rigore per la Folgore Caratese, trasformato da Tremolada . La reazione è super, troviamo subito il pari al 15' con Duțu , incornata a centro area su corner. Dopo l'inizio scoppiettante calano i ritmi, e il Milan raddoppia al 27' con un destro preciso di Ibrahimović . Continuiamo ad attaccare, ma al 36' la Folgore impatta con un gran gol di Gjonaj su cui Torriani non può nulla. Nel finale di tempo super salvataggio di Minotti sulla girata di Binous.

Si riparte senza cambi e al 48' il corner di Sala impegna Salvalaggio. Tre minuti dopo Torriani è sicuro sulla conclusione di Castellano, ma i rossoneri continuano a condurre con generosità. Entrano forze fresche ed è una di queste - Branca - a trovare il tris al 59', con un diagonale preciso dopo aver raccolto il pallone in seguito a una traversa colpita da Domniței. Il nuovo vantaggio scuote i padroni di casa, che si spingono in avanti prestando il fianco alle ripartenze dei ragazzi di Oddo. Folgore pericolosa con Samotti e Caldirola sulle palle inattive, ma senza impensierire Torriani, mentre all'84' ancora Branca ha un match point da buona posizione ma non riesce a imprimere forza al suo mancino. Nel finale il Milan Futuro non concede nulla e dopo 4' di recupero può festeggiare il ritorno alla vittoria.