Milan Futuro-Oltrepò FBC, ecco quando torna in campo la squadra di Oddo

Queste sono state le dichiarazioni di mister Massimo Oddo al termine del match con la Folgore Caratese: "Abbiamo incontrato probabilmente la squadra più qualitativa fino ad ora. Abbiamo fatto una partita coraggiosa, abbiamo giocato a calcio, abbiamo saputo soffrire ma soprattutto abbiamo avuto la forza di non abbassarci, di continuare ad andare in pressione in avanti. C’è stato gioco, c’è stata sofferenza, c’è stato altruismo, c’è stato spirito di squadra che è quello su cui puntiamo di più. È ovvio che nella nostra squadra una delle cose più complicate da fare è trovare uno spirito di squadra perché le vicissitudini vogliono che ci alleniamo poco insieme. Oggi è stata una bella prova sotto questo punto di vista, oltre il risultato".