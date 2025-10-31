Pianeta Milan
Milan Futuro, si torna in campo domenica contro l’Oltrepò FBC. Oddo chiamato a riscattarsi dopo mercoledì

Milan Futuro-Oltrepò FBC, ecco quando torna in campo la squadra di Oddo
Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D contro la Varesina, il Milan Futuro di Massimo Oddo cerca riscatto in campionato. Domenica i rossoneri affronteranno l’Oltrepò al “Felice Chinetti”, puntando a restare in corsa per la zona...
Come la Prima Squadra, anche Milan Futuro è chiamato a riscattarsi dopo la pessima prestazione di mercoledì pomeriggio contro la Varesina. La squadra di Massimo Oddo ha perso in casa 2-3 contro la squadra allenata da Marco Spilli, uscendo ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Va però riconosciuta un’attenuante ai giovani rossoneri, in campo con due Primavera titolari e un classe 2009 subentrato nella ripresa.

Il campionato di Serie D continua e i rossoneri ospiteranno domenica al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno l'Oltrepò FBC, allenata da mister Pablo Granoche e valida per la decima giornata del campionato di Serie D. I rossoneri di Oddo si trovano, dopo la bellissima vittoria 3-2 contro la Folgore Caratese, al settimo posto assieme a Casatese Merate e Breno, a tre punti dalla zona playoff e a cinque lunghezze dal primo posto.

Queste sono state le dichiarazioni di mister Massimo Oddo al termine del match con la Folgore Caratese: "Abbiamo incontrato probabilmente la squadra più qualitativa fino ad ora. Abbiamo fatto una partita coraggiosa, abbiamo giocato a calcio, abbiamo saputo soffrire ma soprattutto abbiamo avuto la forza di non abbassarci, di continuare ad andare in pressione in avanti. C’è stato gioco, c’è stata sofferenza, c’è stato altruismo, c’è stato spirito di squadra che è quello su cui puntiamo di più. È ovvio che nella nostra squadra una delle cose più complicate da fare è trovare uno spirito di squadra perché le vicissitudini vogliono che ci alleniamo poco insieme. Oggi è stata una bella prova sotto questo punto di vista, oltre il risultato".

