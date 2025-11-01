QUI OLTREPÒ—
12 punti in nove giornate per la squadra di Broni, in verità reduce da un periodo non troppo positivo dato che nelle ultime tre uscite sono arrivati due 0-0 (Caldiero Terme e Virtus CiseranoBergamo) e un pesante 4-1 a Verona contro il Chievo, mentre complessivamente siamo a una sola vittoria nelle ultime sette partite. I pavesi sono però squadra temibile in trasferta, dove hanno raccolto la maggior parte dei loro punti, e da quest'estate sono guidati da Pablo Granoche: l'uruguayo, veterano (da giocatore) delle serie minori italiane, sta vivendo la prima esperienza da allenatore dopo due anni da vice proprio al Chievo. Tendenzialmente disposti su una difesa a 3 - spaziando tra 3-5-2 e 3-4-1-2 - i giocatori di riferimento di una rosa dall'età media molto bassa (20.8 anni) sono i giovani attaccanti Busso e Hrom, tre reti a testa.
DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV
Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.
QUI SERIE D
La partita del Chinetti è stata affidata a Maicol Guiotto, arbitro della sezione di Schio che sarà affiancato dai guardalinee Quattrotto (Messina) e Trefiletti (Acireale).
La 10ª giornata del Girone B di Serie D si aprirà sabato 1 novembre con l'anticipo ChievoVerona-Real Calepina. Il resto della programmazione è previsto per domenica 2 alle 14.30, dal momento che oltre a Milan Futuro-Oltrepò si giocheranno Caldiero Terme-Breno, Casatese Merate-Sondrio, Castellanzese-Varesina, Leon-Brusaporto, Pavia-Villa Valle, Scanzorosciate-Vogherese e Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese.
Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.
