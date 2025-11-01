QUI OLTREPÒ

12 punti in nove giornate per la squadra di Broni, in verità reduce da un periodo non troppo positivo dato che nelle ultime tre uscite sono arrivati due 0-0 (Caldiero Terme e Virtus CiseranoBergamo) e un pesante 4-1 a Verona contro il Chievo, mentre complessivamente siamo a una sola vittoria nelle ultime sette partite. I pavesi sono però squadra temibile in trasferta, dove hanno raccolto la maggior parte dei loro punti, e da quest'estate sono guidati da Pablo Granoche: l'uruguayo, veterano (da giocatore) delle serie minori italiane, sta vivendo la prima esperienza da allenatore dopo due anni da vice proprio al Chievo. Tendenzialmente disposti su una difesa a 3 - spaziando tra 3-5-2 e 3-4-1-2 - i giocatori di riferimento di una rosa dall'età media molto bassa (20.8 anni) sono i giovani attaccanti Busso e Hrom, tre reti a testa.