Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Milan Futuro-Oltrepò: numeri, curiosità e non solo… Ecco tutto quello che c’è da sapere

NEWS MILAN FUTURO

Serie D, Milan Futuro-Oltrepò: numeri, curiosità e non solo… Ecco tutto quello che c’è da sapere

Serie D, Milan Futuro-Oltrepò: tutto quello che c'è da sapere, statistiche, curiosità e non solo...
Si avvicina Milan Futuro-Oltrepò: ecco tutto quello che c'è da sapere sul match in programma domenica 2 novembre alle14:30
Francesco De Benedittis

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D contro la Varesina, la squadra di Oddo si appresta a lasciarsi alle spalle la sconfitta giocando, per la terza volta in una settimana, contro la formazione lombarda dell'Oltrepò. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul match in programma domani, domenica 2 novembre alle 14:30 presso lo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA).

QUI MILAN FUTURO

—  

(Fonte acmilan.com) - Il tour de force - dal 19 ottobre è la quinta partita per i ragazzi di Oddo - arriva a compimento con i rossoneri che contro i pavesi cercano il secondo successo consecutivo. L'acuto di Carate Brianza contro la Folgore è stato importante dal momento che ha confermato l'ottimo rendimento dei nostri giovani contro le big del girone: basti pensare che l'unica sconfitta della capolista Chievo è arrivata proprio al Chinetti. Tante le scelte a disposizione del Mister, con le ultime due uscite che hanno visto ben cinque marcatori diversi a testimoniare una maggiore pericolosità in fase offensiva.

LEGGI ANCHE

QUI OLTREPÒ

—  

12 punti in nove giornate per la squadra di Broni, in verità reduce da un periodo non troppo positivo dato che nelle ultime tre uscite sono arrivati due 0-0 (Caldiero Terme e Virtus CiseranoBergamo) e un pesante 4-1 a Verona contro il Chievo, mentre complessivamente siamo a una sola vittoria nelle ultime sette partite. I pavesi sono però squadra temibile in trasferta, dove hanno raccolto la maggior parte dei loro punti, e da quest'estate sono guidati da Pablo Granoche: l'uruguayo, veterano (da giocatore) delle serie minori italiane, sta vivendo la prima esperienza da allenatore dopo due anni da vice proprio al Chievo. Tendenzialmente disposti su una difesa a 3 - spaziando tra 3-5-2 e 3-4-1-2 - i giocatori di riferimento di una rosa dall'età media molto bassa (20.8 anni) sono i giovani attaccanti Busso Hrom, tre reti a testa.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

Il match sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

La partita del Chinetti è stata affidata a Maicol Guiotto, arbitro della sezione di Schio che sarà affiancato dai guardalinee Quattrotto (Messina) e Trefiletti (Acireale).

La 10ª giornata del Girone B di Serie D si aprirà sabato 1 novembre con l'anticipo ChievoVerona-Real Calepina.  Il resto della programmazione è previsto per domenica 2 alle 14.30, dal momento che oltre a Milan Futuro-Oltrepò si giocheranno Caldiero Terme-Breno, Casatese Merate-Sondrio, Castellanzese-Varesina, Leon-Brusaporto, Pavia-Villa Valle, Scanzorosciate-Vogherese e Virtus CiseranoBergamo-Folgore Caratese.

LEGGI ANCHE: Dal Milan all'Arabia: Conceicao firma un'altra rimonta epica! >>>

Questa la classifica attuale: ChievoVerona 22; Villa Valle, Brusaporto e Folgore Caratese 17; Milan Futuro, Casatese Merate e Breno 14; Castellanzese 12; Virtus CiseranoBergamo, Caldiero Terme, Leon, Real Calepina e Oltrepò (-1) 11; Scanzorosciate e Vogherese 9; Varesina 8; Pavia 5; Sondrio 1.

Leggi anche
Milan Futuro, novembre intensissimo per i ragazzi di Oddo: ecco gli impegni
Milan Futuro, si torna in campo domenica contro l’Oltrepò FBC. Oddo chiamato a riscattarsi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA