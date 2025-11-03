Milan Futuro-Oltrepò FBC, vittoria 2-1 per i rossoneri: in gol Eletu e Sia

Al termine del match si è espresso il tecnico rossonero Massimo Oddo. Ecco le sue dichiarazioni sulla prestazione e sulla vittoria dei rossoneri: "Abbiamo giocato un buon calcio, un ottimo primo tempo dove forse non siamo stati abbastanza concreti. Nella ripresa come spesso accade abbiamo avuto un momento di black-out, ci sono momenti in cui bisogna fare cose semplici e stare tranquilli. Una vittoria meritata direi, anche grazie ai cambi che ci hanno dato una mano. La strada è giusta, dobbiamo continuare a lavorare".