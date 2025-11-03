Pianeta Milan
Milan Futuro-Oltrepò FBC, vittoria 2-1 per i rossoneri: in gol Eletu e Sia
Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, il Milan Futuro di Oddo torna a sorridere: vittoria per 2-1 sull’Oltrepò con gol di Eletu e Sia. Secondo successo di fila e terzo posto agganciato nel Girone B. Ora trasferta contro il Sondrio di Marco Amelia
Dopo la delusione in Coppa Italia contro la Varesina, il Milan Futuro di Massimo Oddo si riscatta e vince una partita pesantissima contro l'Oltrepò FBC. Al Chinetti di Solbiate Arno, i giovani rossoneri trovano la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo la grande partita contro la Folgore Caratese. Contro la squadra lombarda allenata da mister Broni, i rossoneri riescono a imporsi 2-1 con le reti siglate da Eletu e Sia.

Grazie al gol del numero 10 rossonero arrivato in pieno recupero, i ragazzi di Oddo salgono a quota 17 punti nel Girone B, agganciando la terza posizione, condivisa con Casatese Merate e Villa Valle. Il prossimo impegno sarà in trasferta, domenica 9 novembre, contro il Sondrio di Marco Amelia, che attualmente occupa l'ultimo posto del girone, con un solo punto dopo dieci partite.

Al termine del match si è espresso il tecnico rossonero Massimo Oddo. Ecco le sue dichiarazioni sulla prestazione e sulla vittoria dei rossoneri: "Abbiamo giocato un buon calcio, un ottimo primo tempo dove forse non siamo stati abbastanza concreti. Nella ripresa come spesso accade abbiamo avuto un momento di black-out, ci sono momenti in cui bisogna fare cose semplici e stare tranquilli. Una vittoria meritata direi, anche grazie ai cambi che ci hanno dato una mano. La strada è giusta, dobbiamo continuare a lavorare".

