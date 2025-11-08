Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Sondrio-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito a Sondrio-Milan Futuro, in programma alle ore 14:30 di domenica 9 novembre 2025
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan Futuro in Serie D. Dopo un inizio fatto di alti e bassi, i ragazzi di mister Oddo stanno iniziando a ingranare la marcia giusta. La squadra, infatti, arriva da due vittorie di fila in campionato contro la Folgore Caratese e l'Oltrepò. Domani l'under 23 rossonera torna in campo per la sfida valida per l'undicesima di campionato contro il Sondrio. Il Milan Futuro si trova a 17 punti nel girone, a 6 punti dalla capolista Chievo. Sondrio fanalino di coda a quota 1. Ecco la preview ufficiale.

Sondrio-Milan Futuro, ecco la preview

(fonte: acmilan.com) -  Per la serie: gli esami non finiscono mai. Milan Futuro si prepara al prossimo episodio in Serie D, immerso nel panorama della Valtellina e precisamente a Sondrio, per alimentare il momento positivo. Avviciniamoci all'appuntamento con la nostra Match Preview.

LEGGI ANCHE

QUI MILAN FUTURO

I rossoneri stanno vivendo un buonissimo momento, forse il migliore dopo quello di fine settembre a cavallo di ChievoVerona (3-2), Casatese Merate (0-0) e Scanzorosciate (3-0). A eccezione dell'eliminazione in Coppa Italia, i ragazzi di Mister Oddo vivono un brillante periodo di forma e nello specifico dal doppio successo con Folgore Caratese (3-2) e Oltrepò, lo scorso weekend nel 2-1 firmato da Victor e Sia. Quarta posizione in classifica a quota 17 punti, in piena zona playoff. Un'occasione da non perdere.

QUI SONDRIO

Il Sondrio non riesce a uscire dalla crisi. La stagione è iniziata male e sta proseguendo in maniera negativa: solo un punto guadagnato finora, a metà ottobre col Pavia, per il resto ben nove ko, compreso quello recente a domicilio della Casatese Merate: 2-4, sempre a rincorrere nonostante i gol di Marras su rigore e Longo. I biancazzurri sono fanalino di coda, in grande ritardo e con una differenza reti di -22. L'allenatore è una vecchia conoscenza rossonera: Amelia. Tanti problemi, ma anche tanta voglia di riscattarsi.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO

La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Sondrio. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D

Come arbitro è stato designato il signor Stefano Selva, della sezione di Alghero. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Lo Giudice e Mariut.

L'11ª giornata del girone B si giocherà interamente nella giornata di domenica 9 novembre: alle 14.30, impegno rossonero a parte, spazio a Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese-Pavia, Folgore Caratese-Breno, Oltrepò-Scanzorosciate, Real Calepina-Caldiero Terme, Varesina-Casatese Merate, Villa Valle-ChievoVerona e Vogherese-Leon.

La classifica: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.

