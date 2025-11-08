Sondrio-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

QUI MILAN FUTURO — I rossoneri stanno vivendo un buonissimo momento, forse il migliore dopo quello di fine settembre a cavallo di ChievoVerona (3-2), Casatese Merate (0-0) e Scanzorosciate (3-0). A eccezione dell'eliminazione in Coppa Italia, i ragazzi di Mister Oddo vivono un brillante periodo di forma e nello specifico dal doppio successo con Folgore Caratese (3-2) e Oltrepò, lo scorso weekend nel 2-1 firmato da Victor e Sia. Quarta posizione in classifica a quota 17 punti, in piena zona playoff. Un'occasione da non perdere.

QUI SONDRIO — Il Sondrio non riesce a uscire dalla crisi. La stagione è iniziata male e sta proseguendo in maniera negativa: solo un punto guadagnato finora, a metà ottobre col Pavia, per il resto ben nove ko, compreso quello recente a domicilio della Casatese Merate: 2-4, sempre a rincorrere nonostante i gol di Marras su rigore e Longo. I biancazzurri sono fanalino di coda, in grande ritardo e con una differenza reti di -22. L'allenatore è una vecchia conoscenza rossonera: Amelia. Tanti problemi, ma anche tanta voglia di riscattarsi.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO — La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Sondrio. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

QUI SERIE D — Come arbitro è stato designato il signor Stefano Selva, della sezione di Alghero. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Lo Giudice e Mariut.

L'11ª giornata del girone B si giocherà interamente nella giornata di domenica 9 novembre: alle 14.30, impegno rossonero a parte, spazio a Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese-Pavia, Folgore Caratese-Breno, Oltrepò-Scanzorosciate, Real Calepina-Caldiero Terme, Varesina-Casatese Merate, Villa Valle-ChievoVerona e Vogherese-Leon.

La classifica: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.