Sondrio-Milan Futuro: numeri e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

I rossoneri stanno vivendo un buonissimo momento, forse il migliore dopo quello di fine settembre a cavallo di ChievoVerona (3-2), Casatese Merate (0-0) e Scanzorosciate (3-0). A eccezione dell'eliminazione in Coppa Italia, i ragazzi di Mister Oddo vivono un brillante periodo di forma e nello specifico dal doppio successo con Folgore Caratese (3-2) e Oltrepò, lo scorso weekend nel 2-1 firmato da Victor e Sia. Quarta posizione in classifica a quota 17 punti, in piena zona playoff. Un'occasione da non perdere.
Il Sondrio non riesce a uscire dalla crisi. La stagione è iniziata male e sta proseguendo in maniera negativa: solo un punto guadagnato finora, a metà ottobre col Pavia, per il resto ben nove ko, compreso quello recente a domicilio della Casatese Merate: 2-4, sempre a rincorrere nonostante i gol di Marras su rigore e Longo. I biancazzurri sono fanalino di coda, in grande ritardo e con una differenza reti di -22. L'allenatore è una vecchia conoscenza rossonera: Amelia. Tanti problemi, ma anche tanta voglia di riscattarsi.
La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Sondrio. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.
Come arbitro è stato designato il signor Stefano Selva, della sezione di Alghero. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Lo Giudice e Mariut.
L'11ª giornata del girone B si giocherà interamente nella giornata di domenica 9 novembre: alle 14.30, impegno rossonero a parte, spazio a Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese-Pavia, Folgore Caratese-Breno, Oltrepò-Scanzorosciate, Real Calepina-Caldiero Terme, Varesina-Casatese Merate, Villa Valle-ChievoVerona e Vogherese-Leon.
La classifica: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.
