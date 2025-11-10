Provate a immaginare cosa sarebbe stato il Milan con Theo Hernandez e Rafa Leao sulla fascia e Massimiliano Allegri in panchina. Il francese classe 1997 sta facendo molto bene in Arabia, mentre in rossonero la fascia sinistra sembra priva di un vero campione. Sappiamo che è andato via più per altri motivi che per le sue prestazioni, ma il rimpianto rimane. Anche perché ad alimentarlo ci ha pensato Zoe, la sua compagna e madre dei suoi figli, che ha pubblicato un messaggio chiaro: Theo Hernandez tornerà al Milan e non vede l'ora. Nel video qui sotto abbiamo spiegato tutto. Intanto, sempre nel video, parliamo anche del portoghese classe 1999, vicino al rinnovo: Rafa Leao ha il contratto in scadenza nel 2028 e dovrebbe rinnovare (con adeguamento) per altri 2 o 3 anni. Guarda il video qui e ricordati di lasciare un mi piace, di iscriverti, di attivare la campanella e commentare!
Theo Hernandez torna al Milan, messaggio chiaro! Rafa Leao rinnova
