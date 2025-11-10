Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Milan, parla Letizia: “Col Parma peggior prestazione stagionale. Mai difeso male come in questa partita”

Milan, Letizia: 'Allegri è furioso: mai difeso così male come col Parma'
Francesco Letizia critica duramente il Milan dopo il 2-2 col Parma: parla di peggior prestazione stagionale, sottolinea la fragilità difensiva e avverte che i soli due punti contro Cremonese, Pisa e Parma ridimensionano le ambizioni rossonere
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri non riesce a dare continuità alla vittoria contro la Roma: al 'Tardini' finisce 2-2 contro un Parma coraggioso. I rossoneri partono bene, sbloccando il match con Saelemaekers e trovando il raddoppio su rigore con Leao. Prima dell'intervallo, però, Bernabé riapre la gara con una splendida conclusione che rimette in corsa i gialloblù. Nella ripresa la squadra di Cuesta cresce, alza il ritmo e pareggia con Delprato dopo una serie di occasioni create con continuità. Nel finale entrambe le formazioni sfiorano il colpo da tre punti, ma il Milan spreca due grandi opportunità con Pulisic e ancora Saelemaekers.

Parma-Milan, le parole di Francesco Letizia

Al termine del deludente pareggio del Milan contro il Parma di Cuesta, il giornalista di SportitaliaFrancesco Letizia si è espresso sui canali social dell'emittente tv sulla prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole.

"Altro che vetta per una notte. Il Milan esce con un solo punto dal 'Tardini' di Parma, nonostante i rossoneri fossero passati in vantaggio per due a zero con i gol di Saelemaekers e Rafa Leao. Nel finale del primo tempo un clamoroso errore di Estupinan spiana la strada a un super gol di Bernabè. Nel secondo tempo è un'altra partita: il Parma trova il gol del 2-2 con Delprato e addirittura spaventa il Milan anche per un potenziale 3-2 nel finale. Le occasioni di Pulisic e Saelemaekers illudono ancora una volta i rossoneri ma niente da fare".

Letizia continua: "Questa è la peggior prestazione del Milan di questa stagione e due punti contro Cremonese, Pisa e Parma ridimensionano i sogni del Milan che adesso affronta la pausa nazionali, dopo la quale ci sarà il derby e un calendario difficile al rientro. Questa squadra non ha mai difeso male come questa sera: Allegri è furioso e ne ha ben ragione".

