Milan, Letizia: 'Allegri è furioso: mai difeso così male come col Parma'

"Altro che vetta per una notte. Il Milan esce con un solo punto dal 'Tardini' di Parma, nonostante i rossoneri fossero passati in vantaggio per due a zero con i gol di Saelemaekers e Rafa Leao . Nel finale del primo tempo un clamoroso errore di Estupinan spiana la strada a un super gol di Bernabè . Nel secondo tempo è un'altra partita: il Parma trova il gol del 2-2 con Delprato e addirittura spaventa il Milan anche per un potenziale 3-2 nel finale. Le occasioni di Pulisic e Saelemaekers illudono ancora una volta i rossoneri ma niente da fare".

Letizia continua: "Questa è la peggior prestazione del Milan di questa stagione e due punti contro Cremonese, Pisa e Parma ridimensionano i sogni del Milan che adesso affronta la pausa nazionali, dopo la quale ci sarà il derby e un calendario difficile al rientro. Questa squadra non ha mai difeso male come questa sera: Allegri è furioso e ne ha ben ragione".