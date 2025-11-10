Pianeta Milan
Milan, Pasqualin non ha dubbi: “Per la corsa scudetto non c’è ancora una favorita”

Milan, Pasqualin: 'Scudetto? Non c'è ancora una favorita'
Claudio Pasqualin, presidente di Avvocaticalcio e onorario di Conference403, ha espresso un parere sulla lotta scudetto che riguarda tra le altre anche il Milan: ecco le sue dichiarazioni
Redazione PM

Dopo undici giornate di campionato il Milan si trova a meno due punti dalle due capoliste, Inter e Roma che comandano con 24 punti. Nonostante i molti punti persi contro Parma, Pisa e Cremonese i rossoneri possono ancora credere allo scudetto. Serve però un cambio di passo a partire dal derby contro l'Inter in programma domenica 23 novembre. A dare conforto a Massimiliano Allegri ci sono i recuperi di Pulisic e Rabiot, che tanto sono mancati nelle ultime partite.

Milan, le parole di Pasqualin sulla lotta scudetto

Dopo la sosta i rossoneri saranno chiamati a riprendere quel cammino interrotto dopo il successo contro la Fiorentina, in attesa del calciomercato di gennaio nel quale la dirigenza rossonera dovrà trovare nuovi rinforzi soprattutto in attacco. Questo reparto è infatti quello che ha reso meno in queste prime giornate, solo Pulisic si salva, mentre Gimenez e Nkunku sono ancora quota zero gol in campionato.

A fornire un'analisi sullo lotta scudetto e Champions League è stato Claudio Pasqualin, presidente onorario di Conference403 e di Avvocaticalcio. Ecco le sue parole rilasciate a TMW.

"Non c'è ancora una favorita che si fa preferire. Le cinque si alterneranno fino alla fine e lotteranno per la Champions e lo Scudetto". 

