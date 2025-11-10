Milan, Pasqualin: 'Scudetto? Non c'è ancora una favorita'

Claudio Pasqualin, presidente di Avvocaticalcio e onorario di Conference403, ha espresso un parere sulla lotta scudetto che riguarda tra le altre anche il Milan: ecco le sue dichiarazioni

Dopo undici giornate di campionato il Milan si trova a meno due punti dalle due capoliste, Inter e Roma che comandano con 24 punti. Nonostante i molti punti persi contro Parma, Pisa e Cremonese i rossoneri possono ancora credere allo scudetto. Serve però un cambio di passo a partire dal derby contro l'Inter in programma domenica 23 novembre. A dare conforto a Massimiliano Allegri ci sono i recuperi di Pulisic e Rabiot, che tanto sono mancati nelle ultime partite.