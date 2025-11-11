Pianeta Milan
Ranocchia: “Io penso che il Milan non ha la rosa per arrivare a vincere il campionato”

Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter e attuale opinionista per SportMediaset ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan di Allegri
Dopo il brutto pareggio rimediato contro il Parma sabato era, nella gara valida per l'11esima giornata di Serie A, son stati molti i pareri espressi sui rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, ha sprecato una grandissima occasione: andare, per almeno una giornata, al primo posto in classifica in solitaria, arrivando al derby, in programma il 23 di novembre, nel migliore dei modi.  Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter e attuale opinionista per SportMediaset, è intervenuto ai microfoni di Pressing parlando proprio del Milan e della situazione che sta vivendo attualmente, anche in ottica scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Ranocchia

Io penso che il Milan non ha la rosa per arrivare a vincere il campionato alla fine. Però, quello che mi piace dei rossoneri è che, nonostante arrivino da un’annata disastrosa, si respira qualcosa di diverso: entusiasmo e senso di appartenenza in primis“.

