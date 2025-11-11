Dopo il brutto pareggio rimediato contro il Parma sabato era, nella gara valida per l'11esima giornata di Serie A, son stati molti i pareri espressi sui rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, ha sprecato una grandissima occasione: andare, per almeno una giornata, al primo posto in classifica in solitaria, arrivando al derby, in programma il 23 di novembre, nel migliore dei modi. Andrea Ranocchia, ex giocatore dell’Inter e attuale opinionista per SportMediaset, è intervenuto ai microfoni di Pressing parlando proprio del Milan e della situazione che sta vivendo attualmente, anche in ottica scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ranocchia: “Io penso che il Milan non ha la rosa per arrivare a vincere il campionato”
Milan, le parole di Ranocchia—
“Io penso che il Milan non ha la rosa per arrivare a vincere il campionato alla fine. Però, quello che mi piace dei rossoneri è che, nonostante arrivino da un’annata disastrosa, si respira qualcosa di diverso: entusiasmo e senso di appartenenza in primis“.
