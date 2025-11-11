Milan-Roma è stato un big match piuttosto spumeggiante, condito da numerose polemiche. I rossoneri, inizialmente, sono partiti piuttosto sottotono mentre la Roma di Gasperini pressava alto. Tutto cambia al 39esimo minuto: su assist di Leao, il difensore rossonero Strahinja Pavlović manda il pallone in rete siglando il gol dell'1-0. Alla ripresa, i rossoneri partono a 1000, creando occasioni su occasioni, purtroppo non sfruttate nel migliore dei modi. Intervistato dai microfoni di LaPresse, il direttore sportivo della Germania , ed ex calciatore della Roma , Rudi Voeller , ha voluto spendere alcune parole sulla sfida di San Siro contro i giallorossi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

Le parole di Voeller: “Sono impressionato dalla squadra di Gasperini. Non l’ho seguita spesso finora, ma ho visto la gara con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che abbia perso, ma sicuramente farà un grande campionato fino alla fine“.