Milan-Roma è stato un big match piuttosto spumeggiante, condito da numerose polemiche. I rossoneri, inizialmente, sono partiti piuttosto sottotono mentre la Roma di Gasperini pressava alto. Tutto cambia al 39esimo minuto: su assist di Leao, il difensore rossonero Strahinja Pavlović manda il pallone in rete siglando il gol dell'1-0. Alla ripresa, i rossoneri partono a 1000, creando occasioni su occasioni, purtroppo non sfruttate nel migliore dei modi. Intervistato dai microfoni di LaPresse, il direttore sportivo della Germania, ed ex calciatore della Roma, Rudi Voeller, ha voluto spendere alcune parole sulla sfida di San Siro contro i giallorossi. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:
Milan-Roma, le parole di Voeller—
Le parole di Voeller: “Sono impressionato dalla squadra di Gasperini. Non l’ho seguita spesso finora, ma ho visto la gara con il Milan. È stata nettamente superiore, ha fatto veramente una grande partita. Peccato che abbia perso, ma sicuramente farà un grande campionato fino alla fine“.
