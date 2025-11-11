Pianeta Milan
INTERVISTE

Milan, parla Pavlovic: “San Siro è impressionante: il tempio del calcio”

Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Arena Sport TV: le sue dichiarazioni
Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Arena Sport TV direttamente dal ritiro con la sua nazionale, la Serbia. Il centrale rossonero è, infatti, stato chiamato per gli impegni di Novembre validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Pavlovic ha toccato diversi temi: dalle 50 presenze con la Serbia, fino al più stizzoso del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pavlovic

Sulle 50 presenze in Nazionale:La nazionale è sempre in cima alla mia lista di priorità. Avendo raggiunto così rapidamente le 50 presenze, spero di farne molte di più entro la fine della mia carriera. E che ci saranno molte più gioie condivise con i miei compagni di squadra.Non sono più un ragazzino, ora sono uno di quelli che dovrebbero essere d’esempio per i più giovani“.

Sul giocatore più tosto affrontato:Avversari più tosti affrontati? Giroud, Lukaku, Lautaro… E ovviamente Vlahovic: ci ha affrontato con la Juventus e ha creato il caos. Devo menzionare anche lui“.

Gol al 90esimo o scivolata che salva un gol:Un gol al 90° o una scivolata che salva un gol? Un gol al 90°, nessun dubbio“.

Sullo stadio più bello:Lo stadio più impressionante? San Siro. Tra poco giocherò per la prima volta a Wembley, ma San Siro è il tempio del calcio“.

Su qualche rito scaramantico prima dei match:Il rituale prima della partita? Sempre lo stesso massaggio, alla stessa ora, e le stesse attivazioni“.

Chi ha il miglior stile al Milan:Il giocatore con lo stile migliore al Milan? Io. Rafa Leao è completamente diverso, date un’occhiata al suo Instagram. Milano offre tutte le possibilità, è facile vestirsi come si vuole“.

