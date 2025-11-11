Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Arena Sport TV direttamente dal ritiro con la sua nazionale, la Serbia. Il centrale rossonero è, infatti, stato chiamato per gli impegni di Novembre validi per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Pavlovic ha toccato diversi temi: dalle 50 presenze con la Serbia, fino al più stizzoso del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Pavlovic

Sulle 50 presenze in Nazionale: “La nazionale è sempre in cima alla mia lista di priorità. Avendo raggiunto così rapidamente le 50 presenze, spero di farne molte di più entro la fine della mia carriera. E che ci saranno molte più gioie condivise con i miei compagni di squadra.Non sono più un ragazzino, ora sono uno di quelli che dovrebbero essere d’esempio per i più giovani“.