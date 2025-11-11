Sul giocatore più tosto affrontato: “Avversari più tosti affrontati? Giroud, Lukaku, Lautaro… E ovviamente Vlahovic: ci ha affrontato con la Juventus e ha creato il caos. Devo menzionare anche lui“.
Gol al 90esimo o scivolata che salva un gol: “Un gol al 90° o una scivolata che salva un gol? Un gol al 90°, nessun dubbio“.
Sullo stadio più bello: “Lo stadio più impressionante? San Siro. Tra poco giocherò per la prima volta a Wembley, ma San Siro è il tempio del calcio“.
Su qualche rito scaramantico prima dei match: “Il rituale prima della partita? Sempre lo stesso massaggio, alla stessa ora, e le stesse attivazioni“.
Chi ha il miglior stile al Milan: “Il giocatore con lo stile migliore al Milan? Io. Rafa Leao è completamente diverso, date un’occhiata al suo Instagram. Milano offre tutte le possibilità, è facile vestirsi come si vuole“.
