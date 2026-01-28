Il Milan , come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questi ultimi giorni del calciomercato invernale e, secondo Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Nathan Aké del Manchester City di Pep Guardiola . Confermando, di fatto, le voci giunte ieri dall'Olanda . Ecco cosa ha sottolineato Moretto nel video pubblicato sul canale 'YouTube' ufficiale del collega Fabrizio Romano.

Calciomercato, Milan sulle tracce di Aké. Il punto

"Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell'operazione Nathan Aké. È un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi: prima di tutto perché guadagna tanto e poi in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati e quindi bisogna capire se gli inglesi lo lasceranno effettivamente partire".