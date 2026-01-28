Pianeta Milan
Milan, Aké colpo finale di calciomercato? Moretto conferma i contatti e spiega: “Il City …”

Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale, sembra essere interessato a Nathan Aké, olandese di proprietà del Manchester City, per questoa fase finale del calciomercato invernale. Riuscirà a prenderlo? Le ultime news di Matteo Moretto sul...
Il Milan, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale in questi ultimi giorni del calciomercato invernale e, secondo Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto del settore, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Nathan Aké del Manchester City di Pep Guardiola. Confermando, di fatto, le voci giunte ieri dall'Olanda. Ecco cosa ha sottolineato Moretto nel video pubblicato sul canale 'YouTube' ufficiale del collega Fabrizio Romano.

Calciomercato, Milan sulle tracce di Aké. Il punto

"Nelle ultime ore ci sono stati contatti e dei sondaggi per capire la fattibilità nei numeri dell'operazione Nathan Aké. È un difensore che piace, anche se è complicato per diversi motivi: prima di tutto perché guadagna tanto e poi in questo momento il Manchester City ha diversi giocatori infortunati e quindi bisogna capire se gli inglesi lo lasceranno effettivamente partire".

"Il Milan sta comunque cercando di capire se può diventare un'opportunità di mercato in questi ultimi giorni di questa campagna acquisti invernale", ha concluso Moretto. Aké, olandese di origini ivoriane classe 1995, in carriera ha vestito le maglie di Chelsea, Reading, Watford e Bournemouth prima di approdare ai 'Citizens' nel 2020 per oltre 45 milioni di euro. In stagione, finora, per lui 991' sul terreno di gioco in 20 presenze tra Premier League, Champions League e coppe nazionali.

