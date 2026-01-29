Invece, tutto è cambiato negli ultimi mesi. Sono ripresi i dialoghi per il rinnovo del contratto che, ora, sono giunti al termine. Tutto è apparecchiato per la fumata bianca, per la firma che, come sottolineato da Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ora è davvero dietro l'angolo.
"La prossima settimana arriverà la firma sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il nuovo contratto scadrà a giugno 2031. 5,5 milioni di euro a stagione + bonus per il capitano rossonero", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
Finora, in stagione, Maignan ha collezionato 25 presenze con la maglia del Milan tra Serie A (21), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una): il numero 16 rossonero ha incassato 20 gol complessivi, portato a casa 11 'clean sheet' e parato 2 calci di rigore, a Paulo Dybala (Roma) e a Hakan Çalhanoğlu (Inter).
