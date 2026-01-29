Pianeta Milan
Accomando: “Ecco quando arriverà la firma sul rinnovo di Maignan con il Milan”

Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediast', ha parlato dell'imminente rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Trattativa conclusa, manca soltanto - materialmente - la firma sul nuovo accordo
È praticamente tutto pronto per il rinnovo del contratto di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese, classe 1995, giunse in rossonero il 1° luglio 2021, in sostituzione di Gianluigi Donnarumma passato a parametro zero al PSG, per 16,4 milioni di euro, proveniente dal Lille, con cui aveva appena vinto la Ligue 1.

Calciomercato, ci siamo per il rinnovo di Maignan con il Milan

Maignan, all'epoca, firmò un contratto di cinque anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2026, per uno stipendio da 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus a superare di poco quota 3 milioni di euro annui. Quell'accordo, negli anni, non è mai stato rivisto né ritoccato. Nel corso del 2025, poi, sembrava che Maignan avesse deciso di non prolungare con il Milan, pronto per una nuova esperienza.

Invece, tutto è cambiato negli ultimi mesi. Sono ripresi i dialoghi per il rinnovo del contratto che, ora, sono giunti al termine. Tutto è apparecchiato per la fumata bianca, per la firma che, come sottolineato da Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ora è davvero dietro l'angolo.

"La prossima settimana arriverà la firma sul rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il nuovo contratto scadrà a giugno 2031. 5,5 milioni di euro a stagione + bonus per il capitano rossonero", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

Finora, in stagione, Maignan ha collezionato 25 presenze con la maglia del Milan tra Serie A (21), Coppa Italia (3) e Supercoppa Italiana (una): il numero 16 rossonero ha incassato 20 gol complessivi, portato a casa 11 'clean sheet' e parato 2 calci di rigore, a Paulo Dybala (Roma) e a Hakan Çalhanoğlu (Inter).

