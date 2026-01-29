Invece, tutto è cambiato negli ultimi mesi. Sono ripresi i dialoghi per il rinnovo del contratto che, ora, sono giunti al termine. Tutto è apparecchiato per la fumata bianca, per la firma che, come sottolineato da Orazio Accomando, giornalista sportivo esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ora è davvero dietro l'angolo.