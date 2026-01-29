Sebbene 'depotenziato', il numero 10 rossonero sta andando in campo lo stesso, con disponibilità e professionalità. Anche se, è evidente, non è questo il vero Leao. Proprio per questo motivo, ha spiegato il quotidiano romano, il giocatore si sta specializzando più a giocare sotto porta, e nel gol, che nello sgroppare sulla fascia per regalare assist come faceva un tempo.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo difensore: tra Dragusin e Aké spunta anche un altro profilo >>>
Leao andrà in campo comunque, anche se non al top della forma, in Bologna-Milan di martedì. In coppia con Christian Pulisic, anche lui non al massimo perché sta convivendo con un problema alla caviglia e con uno stato di forma tutt'altro che esaltante. Rientrerà anche Strahinja Pavlović in difesa da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA