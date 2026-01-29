Pianeta Milan
Bologna-Milan, Leao sarà in campo anche se non al top della forma: il punto

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, sta giocando da qualche settimana condizionato da un'infiammazione all'adduttore che non gli consente di essere al meglio e in campo si vede. Ad ogni modo, martedì a Bologna sarà della partita
Mattinata di allenamento a Milanello per il Milan, poi, per domani, venerdì 30 gennaio, il tecnico Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori: la trasferta in casa del Bologna, infatti è fissata per martedì 3 febbraio, alle ore 20:45 e, pertanto, l'allenatore livornese ha rimodulato le sessioni classiche per i suoi giocatori.

Bologna-Milan, Leao ci sarà pure non al meglio

In queste ore, ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è particolare attenzione - in casa rossonera - alle condizioni fisiche di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, gioca infatti da un paio di mesi con un fastidio all'adduttore. Si tratta di un'infiammazione che lo frena in due movimenti, come scatto e dribbling in velocità, ovvero le armi più importanti di Leao.

Sebbene 'depotenziato', il numero 10 rossonero sta andando in campo lo stesso, con disponibilità e professionalità. Anche se, è evidente, non è questo il vero Leao. Proprio per questo motivo, ha spiegato il quotidiano romano, il giocatore si sta specializzando più a giocare sotto porta, e nel gol, che nello sgroppare sulla fascia per regalare assist come faceva un tempo.

Leao andrà in campo comunque, anche se non al top della forma, in Bologna-Milan di martedì. In coppia con Christian Pulisic, anche lui non al massimo perché sta convivendo con un problema alla caviglia e con uno stato di forma tutt'altro che esaltante. Rientrerà anche Strahinja Pavlović in difesa da titolare.

