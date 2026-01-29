Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa RedBird e Milan: tutti i piani per la NBA Europe entro il 2027

RASSEGNA STAMPA

RedBird e Milan: tutti i piani per la NBA Europe entro il 2027

RedBird e Milan: tutti i piani per la NBA Europe entro il 2027
RedBird è sempre più convinta di voler entrare in NBA Europe. Ecco il piano di Cardinale, ma gli ostacoli sono tanti...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

RedBird è sempre più convinta di voler entrare in NBA Europe, la nuova lega di basket che la NBA vuole creare e gestire direttamente dall'Europa. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il patron del Milan Gerry Cardinale, grande sostenitore del progetto, vorrebbe portare il club rossonero anche sul parquet entro l'autunno del 2027, ma il percorso è davvero lungo.

RedBird è infatti in contatto continuo con la NBA e punta con forza ad entrare anche nel basket. Tra le altre squadre, il Milan sembrerebbe essere quella più sicura, mentre l'interesse dell'inter di Oaktree risulta essere più opaco.

LEGGI ANCHE

Secondo 'la rosea', i nodi da sciogliere sarebbero tre. La prima ragione è quella economica. L'NBA ha infatti aperto la 'data room' con i vari conti del progetto: il nostro d'entrata si aggirerebbe attorno ai 500 milioni e 1 miliardo di dollari, il prezzo varia in base al mercato e al peso che ha il nome. Londra è valutata un miliardo, mentre il Real Madrid entrerebbe con circa la metà. Milano starebbe a metà strada.

 

Il secondo nodo riguarda i rapporti con le altre squadre Milanesi, ovvero l'Olimpia Milano e l'Inter. L'Olimpia storica rappresentante del basket lombardo, ha già avuto dei contatti con le parti che devono decidere se andare avanti insieme o separatamente.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ultimi giorni di fuoco: tutto su Mateta. Goretzka, nulla da fare? Coppola vola via

Il terzo ed ultimo nodo riguarda l'arena. Il tutto richiederà un impatto moderno con almeno 15.000 posti di base. Ed ecco che, legato a questo tema, torna in ballo l'area di San Donato, pensata inizialmente per costruirci lo stadio del Milan. L'area potrebbe tenere un palazzetto da circa 18.00 tifosi, ma il tutto rappresenterebbe un nuovo investimento da parte degli americani di RedBird.

Leggi anche
Rabiot, l’indispensabile del Milan: cardine del centrocampo, Allegri non lo toglie mai
Bologna-Milan, Leao sarà in campo anche se non al top della forma: il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA