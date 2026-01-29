Secondo 'la rosea', i nodi da sciogliere sarebbero tre. La prima ragione è quella economica. L'NBA ha infatti aperto la 'data room' con i vari conti del progetto: il nostro d'entrata si aggirerebbe attorno ai 500 milioni e 1 miliardo di dollari, il prezzo varia in base al mercato e al peso che ha il nome. Londra è valutata un miliardo, mentre il Real Madrid entrerebbe con circa la metà. Milano starebbe a metà strada.