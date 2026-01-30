Il Milan punta a rinnovare il contratto dei propri big. In arrivo quello di Ruben Loftus-Cheek, poi toccherà a Fikayo Tomori e Christian Pulisic. Sarà, invece, Luka Modrić stesso a decidere se prolungare o meno con il Diavolo per un'altra stagione. Europa League: Roma agli ottavi con l'1-1 in Grecia contro il Panathinaikos; Bologna ai playoff con il 3-0 in Serbia (campo neutro) contro il Maccabi Tel-Aviv. E oggi, a Nyon (Svizzera) alle ore 12:00 e alle ore 13:00 i sorteggi per gli spareggi di Champions ed Europa League.