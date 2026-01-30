Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 30 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, che 'frigge' perché, a quattro giorni dalla fine del calciomercato invernale, la dirigenza non gli ha ancora preso un centravanti. 'No' per Randal Kolo Muani, sale l'ipotesi Joshua Zirkzee, mentre si offre Jhon Durán. Sugli esterni, idee Lorenz Assignon e Kiliann Sildillia, mentre Zeki Çelik, che si svincolerà dalla Roma, arriverà a giugno.

Spazio, poi, ai movimenti delle altre. L'Inter tenta il bis di esterni in questa fase finale della finestra trasferimenti. Oltre al ritorno di Ivan Perišić, infatti, i nerazzurri provano a prendere subito Brooke Norton-Cuffy dal Genoa. Il Torino rispedisce in Brasile il difensore Tchoca e cambia obiettivo: per la difesa c'è Luca Marianucci. Intanto, arriva Matteo Prati dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

Il Milan punta a rinnovare il contratto dei propri big. In arrivo quello di Ruben Loftus-Cheek, poi toccherà a Fikayo Tomori e Christian Pulisic. Sarà, invece, Luka Modrić stesso a decidere se prolungare o meno con il Diavolo per un'altra stagione. Europa League: Roma agli ottavi con l'1-1 in Grecia contro il Panathinaikos; Bologna ai playoff con il 3-0 in Serbia (campo neutro) contro il Maccabi Tel-Aviv. E oggi, a Nyon (Svizzera) alle ore 12:00 e alle ore 13:00 i sorteggi per gli spareggi di Champions ed Europa League.

