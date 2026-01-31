PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Furlani attack. Mateta all in Milan”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 31 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato. Furlani attack. Mateta all in Milan. I sorteggi Champions. Inter via Frattesi c'è Jones. La Lazio batte De Rossi nel deserto. Palermo da sballo: Bari travolta. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

