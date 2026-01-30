Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie RedBird rimane alla guida del Milan: prosegue il percorso di continuità e stabilità di Cardinale

ULTIME MILAN NEWS

RedBird rimane alla guida del Milan: prosegue il percorso di continuità e stabilità di Cardinale

Milan, estinto il debito da RedBird: continua il progetto di Cardinale
La giornata di oggi ha segnato una svolta nella storia del Milan e di RedBird. L'operazione finanziaria va letta come segno di continuità
Redazione

Oggi è una giornata storica per il Milan. Con un comunicato ufficiale diramato nel pomeriggio,RedBird ha ufficializzato l'estinzione del debito che aveva nei confronti di Elliott, annunciando il completamento del rifinanziamento attraverso il prestito di Comvest. L'uscita di Elliott e l'entrata di Comvest segna un passaggio chiave nell'evoluzione della struttura finanziaria del Milan. Si tratta di uno step naturale nel percorso di crescita del club, coerente con il piano industriale tracciato fin dall'acquisizione e con la visione del numero 1 rossonero Gerry Cardinale.

Milan, nel segno della continuità di RedBird

—  

L'operazione conclusasi ufficialmente quest'oggi rafforza la solidità finanziaria della società in una fase strategica del suo sviluppo e consolida la flessibilità futura, confermando il Milan come progetto prioritario all'interno dell'ecosistema RedBird. Nel comunicato viene sottolineato come l'impegno della proprietà sia orientato alla continuità, alla stabilità e alla creazione di valore nel tempo, nel rispetto della storia del club, dei tifosi e del suo ruolo nella città di Milano.

LEGGI ANCHE

La strategia del club e della proprietà americana resta centrata su tre direttrici chiare. La prima riguarda la crescita sportiva, sempre centrale nei piani di RedBird e confermata con investimenti tra i più i rilevanti nel campionato italiano. La seconda è legata allo sviluppo industriale e all'aumento dei ricavi, tema fondamentale per la sostenibilità a lungo termine del Milan. L'ultima, che si collega alla seconda, riguarda il progetto stadio. Completato lo scorso novembre e visto dalla società come prioritario fin dai primi giorni dell'insediamento.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: “Per Mateta manca solo l’ultimissimo via libera del Crystal Palace”

Sul fronte governance non sono previsti cambiamenti nel management. Come si evince dal comunicato, viene ribadito il pieno allineamento tra proprietà e dirigenza, con continuità sia nella strategia sia nell'esecuzione operativa. Sono attesi invece alcuni adeguamenti nel Consiglio di Amministrazione, coerenti con la nuova struttura finanziaria. Con l'estinzione del 'vendor loan', RedBird conferma di essere e di restare pienamente in controllo del club rossonero. Infine, è importante sottolineare che il Presidente del Milan è e rimarrà Paolo Scaroni.

Leggi anche
Frenesia Milan: Elliott saluta, Mateta pronto ad arrivare e agenti di Maignan in sede. In difesa...
Ufficiale, RedBird estingue il debito con Elliott. Comvest entra in società

© RIPRODUZIONE RISERVATA