Milan, che giornata! Comunicato RedBird, arriva Mateta e la difesa ...

Giornata frenetica per il Milan. Ce l'ha raccontata il nostro inviato da Casa Milan Stefano Bressi , in compagnia di Lorenzo De Angelis, nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'PianetaMilan'. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato con cui diventa ufficiale il rifinanziamento del debito che RedBird aveva nei confronti di Cardinale, ma non solo. Tantissimo mercato nelle ultime ore, con la presenza degli agenti di Mike Maignan nella sede di Via Aldo Rossi e l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace che sembra essere il prossimo attaccante rossonero.

