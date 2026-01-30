Milan, che giornata! Comunicato RedBird, arriva Mateta e la difesa ...

Giornata frenetica per il Milan. Ce l'ha raccontata il nostro inviato da Casa Milan Stefano Bressi, in compagnia di Lorenzo De Angelis, nell'ultimo video pubblicato sulla pagina YouTube di 'PianetaMilan'. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato con cui diventa ufficiale il rifinanziamento del debito che RedBird aveva nei confronti di Cardinale, ma non solo. Tantissimo mercato nelle ultime ore, con la presenza degli agenti di Mike Maignan nella sede di Via Aldo Rossi e l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace che sembra essere il prossimo attaccante rossonero.
Frenesia Milan: Elliott saluta, Mateta pronto ad arrivare e agenti di Maignan in sede. In difesa …
Pomeriggio ricco di notizie raccontato da Stefano Bressi fuori da Casa Milan: dall'ufficialità di RedBird, al rinnovo di Mike Maignan, passando per Mateta
