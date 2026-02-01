Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Gazzetta dello Sport, maxi Milan: Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo
Prima pagina Gazzetta dello Sport, maxi Milan: Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il calciomercato. Maxi Milan: Maignan firma a vita, Mateta contro il tempo. Inter doppio assalto: Diaby e la Cremonese nel mirino. Yildiz fino al 2030. Il Napoli vince contro la Fiorentina. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
