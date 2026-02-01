Milan, Ordine: 'Ecco la frase detta da Allegri a Maignan'. I retroscena

Dopo mesi di discussioni, rumors e notizie contrastanti ieri è arrivata la firma di Mike Maignan sul rinnovo di contratto con il Milan, che lo lega ai rossoneri fino al 2031. Il giornalista Franco Ordine ha voluto parlare proprio di questa operazione ( qui la gioia del portiere rossonero ): "Appena qualche mese fa, giugno 2025 per intendersi, Mike Maignan era sulla scaletta dell’aereo, pronto a volare verso Londra e ad accettare la proposta del Chelsea". A fargli cambiare idea è stato: " Un deciso intervento (presso il club) di Max Allegri e una lunga telefonata con il portiere francese al quale confidò i propri orientamenti".

Ordine, Milan e il rinnovo di Maignan

Ordine nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' continua: "'Tu e Leao sarete i miei due pilastri e su questi due pilastri fonderò il mio Milan'". Questa la frase detta da Allegri a Maignan. Il giornalista continua: "Maignan è dimagrito, ha ripreso a parare come ai bei tempi, ha regalato un bel po’ di punti grazie anche a un paio di rigori respinti e da capitano nel frattempo è diventato un leader. Dietro le quinte il francese ha anche apprezzato il sano clima di lavoro creato a Milanello dallo staff di Max".