Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan e Mateta, decisione sul filo. Nkunku fa muro”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la follia dei tifosi dell'Inter che lanciano un petardo addosso a Emil Audero, portiere della Cremonese illeso per miracolo, allo stadio 'Zini' nel corso della partita poi vinta 2-0 dai nerazzurri con i gol di Lautaro Martínez e Piotr Zieliński. L'Inter, ora, rischia una salata multa e la curva chiusa.

Poker, invece, della Juventus sul campo del Parma. Un 4-1 in cui non sono mancate le emozioni. Si registra la doppietta di Gleison Bremer, nelle fila dei bianconeri che, intanto, sul fronte mercato, prendono Emil Holm (Bologna), Jérémie Boga (Nizza) e trattano per l'attaccante Randal Kolo Muani (Tottenham).

Il Milan, invece, rischia di non prendere più Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace: da un lato, sarebbe emerso un problema al ginocchio durante le visite mediche svolte ieri a Londra; dall'altro, c'è anche Christopher Nkunku che, nonostante tantissime offerte ricevute, ha deciso di restare in rossonero.

In nottata, invece, è sbarcato nella Capitale l'esterno offensivo Bryan Zaragoza: stava giocando nel Celta Vigo, ma è di proprietà del Bayern Monaco. Arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli prende Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e tira un sospiro di sollievo su Giovanni Di Lorenzo: non si è rotto il crociato.

La Lazio, che ha mandato Matías Vecino al Celta Vigo, per sostituirlo pensa a Jens-Hjertø Dahl del Tromsø. Infine, il Pisa, che, esonerato Alberto Gilardino, punta Oscar Hiljemark (ex centrocampista di Palermo e Genoa) per la sua panchina.

