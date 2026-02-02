Poker, invece, della Juventus sul campo del Parma . Un 4-1 in cui non sono mancate le emozioni. Si registra la doppietta di Gleison Bremer , nelle fila dei bianconeri che, intanto, sul fronte mercato , prendono Emil Holm ( Bologna ), Jérémie Boga ( Nizza ) e trattano per l'attaccante Randal Kolo Muani ( Tottenham ).

Il Milan , invece, rischia di non prendere più Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace : da un lato, sarebbe emerso un problema al ginocchio durante le visite mediche svolte ieri a Londra; dall'altro, c'è anche Christopher Nkunku che, nonostante tantissime offerte ricevute, ha deciso di restare in rossonero.

In nottata, invece, è sbarcato nella Capitale l'esterno offensivo Bryan Zaragoza: stava giocando nel Celta Vigo, ma è di proprietà del Bayern Monaco. Arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli prende Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e tira un sospiro di sollievo su Giovanni Di Lorenzo: non si è rotto il crociato.