Poker, invece, della Juventus sul campo del Parma. Un 4-1 in cui non sono mancate le emozioni. Si registra la doppietta di Gleison Bremer, nelle fila dei bianconeri che, intanto, sul fronte mercato, prendono Emil Holm (Bologna), Jérémie Boga (Nizza) e trattano per l'attaccante Randal Kolo Muani (Tottenham).
Il Milan, invece, rischia di non prendere più Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace: da un lato, sarebbe emerso un problema al ginocchio durante le visite mediche svolte ieri a Londra; dall'altro, c'è anche Christopher Nkunku che, nonostante tantissime offerte ricevute, ha deciso di restare in rossonero.
In nottata, invece, è sbarcato nella Capitale l'esterno offensivo Bryan Zaragoza: stava giocando nel Celta Vigo, ma è di proprietà del Bayern Monaco. Arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli prende Alisson Santos dallo Sporting Lisbona e tira un sospiro di sollievo su Giovanni Di Lorenzo: non si è rotto il crociato.
La Lazio, che ha mandato Matías Vecino al Celta Vigo, per sostituirlo pensa a Jens-Hjertø Dahl del Tromsø. Infine, il Pisa, che, esonerato Alberto Gilardino, punta Oscar Hiljemark (ex centrocampista di Palermo e Genoa) per la sua panchina.
