Pisa, Moreo pre Milan: 'Hiljemark ha portato voglia ed entusiasmo'

PISA-MILAN

Pisa, così Moreo prima del Milan: “Hiljemark ha trasmesso grande voglia. Speriamo di portare punti a casa”

Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ruolo: "Oggi gioco sotto la prima punta".

Su Hiljemark: "E' arrivato con grande entusiasmo e con grande voglia di mettere in mostra il suo tipo di gioco. Negli allenamenti andiamo tutti fortissimo, ovviamente perché vogliamo farci vedere. Ha trasmesso grande voglia a tutti quanti e vogliamo farlo vedere oggi in campo".

Sulla partita: "Stasera una svolta? Stare in fondo non è bello per la piazza, quindi i tifosi vorrebbero che la squadra sia più in alto. Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare meglio e speriamo che questa partita, se affrontata nel modo giusto, possa portarci dei punti".

