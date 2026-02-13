Pisa, Moreo pre Milan: 'Hiljemark ha portato voglia ed entusiasmo'

Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa
Stefano Moreo, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul ruolo: "Oggi gioco sotto la prima punta".
Su Hiljemark: "E' arrivato con grande entusiasmo e con grande voglia di mettere in mostra il suo tipo di gioco. Negli allenamenti andiamo tutti fortissimo, ovviamente perché vogliamo farci vedere. Ha trasmesso grande voglia a tutti quanti e vogliamo farlo vedere oggi in campo".