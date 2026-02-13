Pianeta Milan
Athekame nel pre-partita di Pisa-Milan: “Quando ho spazio mi faccio trovare pronto per la squadra”

Daniele Triolo Redattore 

Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"La squadra penso stia bene. La partita è difficile, ma penso che siamo pronti per stasera. Non è facile trovare spazio per me, ma quando ho spazio in campo mi faccio trovare pronto per la squadra e sono contento".

