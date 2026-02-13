Il Milan di Massimiliano Allegri torna in vantaggio contro il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione della partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa.
PISA-MILAN
Pisa-Milan 1-2: Modric ci riporta in vantaggio! | Serie A News
Luka Modric, dopo un grande scambio con Samuele Ricci, segna per il Milan sul campo del Pisa a 5 minuti dal termine del match
All'85', sulla triangolazione veloce tra Samuele Ricci e Luka Modrić torna in vantaggio! L'incursione del centrocampista croato in area di rigore del Pisa e il tocco di esterno destro a battere Nicolas sono da Pallone d'Oro! Pisa-Milan 1-2!
