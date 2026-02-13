PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Pisa-Milan 1-1: pareggia Loyola per i nerazzurri … | Serie A News

PISA-MILAN

Pisa-Milan 1-1: pareggia Loyola per i nerazzurri … | Serie A News

Pisa-Milan 1-1: pareggia Loyola per i nerazzurri ... | Serie A News
Felipe Loyola segna il suo primo gol in Serie A e regala il pareggio al Pisa alla 'Cetilar Arena' contro il Milan: il racconto della sua rete
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri incassa il pareggio contro il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione della partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Pisa-Milan >>>

Al 71', azione, a sinistra, orchestrata da Filip Stojilković, con il pallone messo verso il centro dell'area di rigore rossonera: Strahinja Pavlović non riesce a chiudere, è sfortunato nel rimpallo e il pallone arriva a Felipe Loyola che fredda Mike Maignan per il pari nerazzurro. Pisa-Milan 1-1 ...

Leggi anche
Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare...
Pisa-Milan 0-1 (45′): Athekame pennella, Loftus-Cheek sentenzia | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA