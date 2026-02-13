Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare l’area”
"E' importante attaccare l'area, il mister ci chiede questo e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Bisogna continuare così, per sfruttare le occasioni"
