Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare l’area”

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Pisa-Milan , partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"E' importante attaccare l'area, il mister ci chiede questo e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Bisogna continuare così, per sfruttare le occasioni"