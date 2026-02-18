Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”

MILAN-COMO

Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”

Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico” - immagine 1
Ardon Jasharigiocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atmosfera da grande serata… Che sensazioni avete? “Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di vincere, non vediamo l’ora di giocare”.

LEGGI ANCHE

Giocherai con Modric, che compiti hai? “È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Como in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Como, Diego Carlos prima del Milan: “Difficile pensare all’andata. Abbiamo le idee...
Milan, Leao fa ancora fatica fisicamente: come può essere utile per Allegri? Col Como …

© RIPRODUZIONE RISERVATA