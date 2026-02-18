Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”

Giocherai con Modric, che compiti hai? “È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci”.
MILAN-COMO
Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atmosfera da grande serata… Che sensazioni avete? “Sarà una bella partita. Il Como è una squadra forte. Speriamo di vincere, non vediamo l’ora di giocare”.
Giocherai con Modric, che compiti hai? “È la prima volta che posso giocare con Luka dall’inizio, spero sia una bella partita insieme. È un giocatore fantastico. Vedremo come sarà la partita, dovremo adattarci”.
