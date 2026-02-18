Como, Diego Carlos prima del Milan: 'Abbiamo le idee chiare per stasera'

Diego Carlos, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Diego Carlos , giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como , recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Rispetto all'andata cosa avete imparato? "Difficile provare a ripensare a quella partita. Noi giochiamo sempre per provare a vincere, specialmente a casa nostra. Proveremo a farlo anche oggi, contro una grandissima squadra e in uno stadio di questo tipo, ma abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare".