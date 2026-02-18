Pianeta Milan
Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Como e in particolare delle parole di Allegri. Ecco l'estratto da Tuttomercatoweb
"Allegri è il miglior comunicatore del campionato? Di sicuro il meno frignone". Il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto un lungo editoriale per Tuttomercatoweb parlando anche dell'allenatore del Milan. Ecco le sue parole: "Se gli manca un giocatore non si lagna, se gli chiedono del caso-Bastoni non se ne approfitta, se gli parlano di “bel calcio” se ne fotte. Dovrebbero tutti imparare a prendersi meno sul serio come lui".

Biasin ha parlato anche della partita di questa sera tra il Milan e il Como, sottolineando anche dell'assenza importante di Rabiot. Il centrocampista francese non ci sarà per squalifica dopo il rosso contro il Pisa: "Le sorti scudetto del Milan passano dal match di stasera con il Como? Probabile, e dipenderà soprattutto da due fattori: 1) Come il Milan riuscirà ad assorbire l’assenza di uno dei giocatori più forti della serie A (Rabiot). 2) Come Nico Paz scenderà in campo a San Siro dopo un paio di partite parecchio sottotono".

