Milan-Como, Tare: “Oggi non sarà una partita facile. Leao? Il problema c’è ma sta meglio”

Quindi non è decisiva per lo scudetto stasera? “Assolutamente no. È una partita da tre punti, ci sono ancora tanti punti da raggiungere. Veniamo da due vittorie consecutive importanti, fuori casa, dobbiamo solo ripetere quanto fatto fino ad adesso”.

Su Leao: “La cosa positiva di Leao è che negli ultimi 10 giorni sta molto meglio fisicamente. Il problema esiste ancora ma sta molto meglio, in allenamento si vede. Stasera ha una grande opportunità di far vedere le sue qualità che tutti quanti conosciamo bene. Però le sue doti non sono mai state in discussione da parte nostra”.

Un pensiero su Bastoni-Kalulu di sabato: “Assolutamente no. Sono cose del passato, succederanno anche in futuro. Non è che finiscono. Ovviamente sono cose che non fanno bene al calcio, dobbiamo essere bravi tutti quanti per fare un passo indietro e di cercare di dare serenità agli arbitri per fargli svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile. Però è inutile discutere adesso di questa situazione, dobbiamo guardare con energia positiva in avanti”