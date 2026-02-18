Pianeta Milan
Jashari nel pre-partita di Milan-Como: 'Voglio fare del mio meglio al fianco di Modric'
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Ardon Jashari, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Penso che sia una partita importante stasera, così come tutte le altre in questo momento della stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo pronti a lottare fino alla fine per vincere la partita. Inutile parlare ancora di quanto incredibile sia Luka Modrić, metterò le mie qualità al suo fianco, facendo del mio meglio per fare una grande partita e vincere tutti insieme. Ho aspettato a lungo per poter giocare, stasera ho una chance. Io lavoro sempre per farmi trovare pronto, per aiutare la squadra".

