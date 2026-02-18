"Penso che sia una partita importante stasera, così come tutte le altre in questo momento della stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo pronti a lottare fino alla fine per vincere la partita. Inutile parlare ancora di quanto incredibile sia Luka Modrić, metterò le mie qualità al suo fianco, facendo del mio meglio per fare una grande partita e vincere tutti insieme. Ho aspettato a lungo per poter giocare, stasera ho una chance. Io lavoro sempre per farmi trovare pronto, per aiutare la squadra".