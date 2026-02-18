Pianeta Milan
MILAN-COMO

Fabregas prima di Milan-Como: “Bello avere l’opportunità di ripartire in uno stadio così”

Fabregas pre Milan-Como: 'Bello ripartire da uno stadio come questo'
Cesc Fàbregas, allenatore lariano, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Ovvio che stasera non serve motivare i ragazzi. Penso che sia una grande opportunità, soprattutto perché arriviamo da una brutta partita con la Fiorentina. E' bello avere l'opportunità di ripartire in un grandissimo stadio contro una grande squadra come il Milan dopo 4 giorni ".

Sull'interpretazione della squadra: "Noi siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni tre giorni.  Dobbiamo ripartire anche a livello di minutaggio. Questa sera è la partita più importante, ma non dimentichiamo abbiamo un'altra partita importante tra 65 ore a Torino. I ragazzi si stanno allenando bene, con le rotazioni hanno risposto bene".

Caqueret falso 9? "Un po' tutti faranno quel ruolo. Giocheremo così perché vogliamo provare a creare spazi utili per fare male al Milan. Soprattutto attaccare bene la profondità e avere un buon gioco posizionale. Non solo tenere la palla, ma fare male anche quando la abbiamo".

