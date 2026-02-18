Fabregas pre Milan-Como: 'Bello ripartire da uno stadio come questo'

Sull'interpretazione della squadra: "Noi siamo una squadra corta, non fatta per giocare ogni tre giorni. Dobbiamo ripartire anche a livello di minutaggio. Questa sera è la partita più importante, ma non dimentichiamo abbiamo un'altra partita importante tra 65 ore a Torino. I ragazzi si stanno allenando bene, con le rotazioni hanno risposto bene".
Caqueret falso 9? "Un po' tutti faranno quel ruolo. Giocheremo così perché vogliamo provare a creare spazi utili per fare male al Milan. Soprattutto attaccare bene la profondità e avere un buon gioco posizionale. Non solo tenere la palla, ma fare male anche quando la abbiamo".
