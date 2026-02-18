Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ospite d’onore a San Siro per Milan-Como: presente la leggenda del football americano Tom Brady

MILAN-COMO

Ospite d’onore a San Siro per Milan-Como: presente la leggenda del football americano Tom Brady

San Siro accoglie una leggenda: Tom Brady ospite di Milan-Como
A San Siro c'è Tom Brady. La leggenda del football americano presente per assistere a Milan-Como. Nel prepartita l'incontro con Ibrahimovic
Redazione

Incontro tra vere leggende dello sport nel prepartita di Milan-Como. Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero, ha accolto a 'San Siro' l'icona del football americano Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Bucaneers.

Prima del fischio d'inizio, l'ex attaccante del Milan si è intrattenuto per diversi minuti con l'americano in una lunga chiacchierata. Tom Brady non è venuto a Milan da solo. Assieme a lui anche la sua famiglia, con cui lo svedese ha scattato diverse foto. Prima del match anche un annuncio dallo speaker rossonero per il vincitore di 7 'Superbowl', a cui 'San Siro' ha risposto con un boato e una grande ovazione. Subito dopo, Brady ha autografato un pallone da rugby e l'ha lanciato negli spalti dello stadio.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan-Como, il LIVE testuale del recupero della partita di 'San Siro'

Considerato negli Stati Uniti, e non solo, uno dei più grandi sportivi di sempre, oggi ha voluto esserci per una partita fondamentale per il Milan di Massimiliano Allegri e per il campionato in generale. Milan-Como può dire tanto dello Scudetto ed è facilmente ipotizzabile uno spettacolo degno del livello di una leggenda quale Tom Brady.

Leggi anche
Milan-Como, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News
Milan-Como, Tare: “Oggi non sarà una partita facile. Leao? Il problema c’è ma sta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA