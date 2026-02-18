San Siro accoglie una leggenda: Tom Brady ospite di Milan-Como

Prima del fischio d'inizio, l'ex attaccante del Milan si è intrattenuto per diversi minuti con l'americano in una lunga chiacchierata. Tom Brady non è venuto a Milan da solo. Assieme a lui anche la sua famiglia, con cui lo svedese ha scattato diverse foto. Prima del match anche un annuncio dallo speaker rossonero per il vincitore di 7 'Superbowl', a cui 'San Siro' ha risposto con un boato e una grande ovazione. Subito dopo, Brady ha autografato un pallone da rugby e l'ha lanciato negli spalti dello stadio.