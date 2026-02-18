San Siro accoglie una leggenda: Tom Brady ospite di Milan-Como

A San Siro c'è Tom Brady. La leggenda del football americano presente per assistere a Milan-Como. Nel prepartita l'incontro con Ibrahimovic
Incontro tra vere leggende dello sport nel prepartita di Milan-Como. Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero, ha accolto a 'San Siro' l'icona del football americano Tom Brady, ex quarterback dei New England Patriots e dei Tampa Bay Bucaneers.
Prima del fischio d'inizio, l'ex attaccante del Milan si è intrattenuto per diversi minuti con l'americano in una lunga chiacchierata. Tom Brady non è venuto a Milan da solo. Assieme a lui anche la sua famiglia, con cui lo svedese ha scattato diverse foto. Prima del match anche un annuncio dallo speaker rossonero per il vincitore di 7 'Superbowl', a cui 'San Siro' ha risposto con un boato e una grande ovazione. Subito dopo, Brady ha autografato un pallone da rugby e l'ha lanciato negli spalti dello stadio.