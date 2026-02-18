Pianeta Milan
Milan-Como, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri e in lotta per lo Scudetto con l'Inter, in occasione della partita contro il Como di Cesc Fàbregas, squadra che punta ad una qualificazione nelle coppe europee per la prossima stagione. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 75.251 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i lariani di Fàbregas. La prossima partita casalinga del Diavolo sarà Milan-Parma, partita della 26^ giornata di campionato, in calendario per domenica 22 febbraio alle ore 18:00, sempre a 'San Siro'.

