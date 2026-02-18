Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News
MILAN-COMO
Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News
Rafael Leao pareggia i conti in Milan-Como al 64': che bel gol del portoghese, in pallonetto dalla lunga distanza! Il racconto della rete
Al 64', lancio lungo di Ardon Jashari per Rafael Leão che si invola in profondità e, con un pallonetto dalla lunga distanza, fulmina Jean Butez per il pareggio rossonero! Milan-Como 1-1!
© RIPRODUZIONE RISERVATA