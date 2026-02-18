PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News

Milan-Como 1-1: pareggio di Leao con un gran gol! | Serie A News

Rafael Leao pareggia i conti in Milan-Como al 64': che bel gol del portoghese, in pallonetto dalla lunga distanza! Il racconto della rete
Il Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Al 64', lancio lungo di Ardon Jashari per Rafael Leão che si invola in profondità e, con un pallonetto dalla lunga distanza, fulmina Jean Butez per il pareggio rossonero! Milan-Como 1-1!

