Mërgim Vojvoda, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Como , recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sta funzionando il vostro piano partita? "Stiamo rispettando il nostro piano, essere un po' meno aggressivi in avanti e fare male a loro in transizione ".