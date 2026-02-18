Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Como, Vojvoda all’intervallo: “Stiamo rispettando il nostro piano, fare male in transizione”

MILAN-COMO

Como, Vojvoda all’intervallo: “Stiamo rispettando il nostro piano, fare male in transizione”

Como, Vojvoda all’intervallo: “Stiamo rispettando il nostro piano, fare male in transizione” - immagine 1
Mërgim Vojvoda, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mërgim Vojvoda, giocatore lariano, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del secondo tempo di Milan-Como >>>

Sta funzionando il vostro piano partita? "Stiamo rispettando il nostro piano, essere un po' meno aggressivi in avanti e fare male a loro in transizione ".

Leggi anche
Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia | Serie A News
Milan-Como 0-1 (45′): topica di Maignan, Nico Paz non perdona | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA