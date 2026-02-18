Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como 0-1 (45′): topica di Maignan, Nico Paz non perdona | Serie A News

È finito il primo tempo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas.

Milan-Como 0-1, il racconto del primo tempo

La partita inizia a buon ritmo, da una parte e dall'altra, seppur con qualche errore tecnico di troppo. Con il passare dei minuti la gara si fa più tattica: Milan e Como cercano le giuste misure per poter fare male all'avversario senza rischiare più del dovuto in fase difensiva.

La prima palla-gol arriva addirittura al 25' quando Nico Paz imbuca, sulla sinistra, per Mërgim Vojvoda, entrato in area di rigore in sovrapposizione sull'argentino. Tiro a giro del kosovaro e palla in rete nell'angolo in alto alla sinistra di Mike Maignan, ma l'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) annulla - giustamente - il gol per fuorigioco dell'ex Torino.

Risponde il Diavolo al 30' con Rafael Leão che si invola sulla sinistra, si accentra verso l'area di rigore e spara un tiro forte, ma centrale, che Jean Butez devia in angolo come un giocatore di pallavolo. Passano appena 2' e il Como va in vantaggio: Maignan sbaglia il disimpegno con i piedi e serve per errore Nico Paz: l'argentino, con il mancino, uccella il portiere rossonero e segna rasoterra dalla distanza a porta vuota.

Mezzora di nulla, poi l'errore di Maignan e le occasioni per il Como

Reagisce il Milan e, al 34', gli uomini di Allegri vanno ad un passo dal pareggio. Cross, dalla destra, di Zachary Athekame e volée in area di rigore di Fikayo Tomori. Sulla sua conclusione potente, a botta sicura, decolla Butez sotto la traversa per negare l'immediata parità ai padroni di casa. Al 38', sugli sviluppi di una punizione battuta da Nico Paz, Tomori devia in calcio d'angolo una sfera che, per poco, non era finita sulla testa di Jacobo Ramón, completamente dimenticato dalla difesa milanista.

Sugli sviluppi del corner, Maignan salva da due passi su Sergi Roberto che, tutto solo, in area piccola e posizione regolare, per poco non infila la porta del Diavolo con un tap-in. I rossoneri non riescono ad imbastire una reazione degna di questo nome e, dopo 2' di recupero, l'arbitro Mariani manda tutti negli spogliatoi. Milan-Como 0-1 al 45': il Diavolo non dovrà sbagliare più nulla in difesa e cominciare a creare occasioni in attacco se vorrà ribaltare il punteggio contro gli ottimi lariani di Fàbregas.

Milan-Como 0-1: papera di Maignan, gol di Nico Paz | Serie A News

© RIPRODUZIONE RISERVATA