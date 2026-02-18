PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia | Serie A News

Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia | Serie A News

Il Milan perde Strahinja Pavlovic per infortunio durante il match contro il Como: il serbo lascia il posto in campo a Matteo Gabbia
Il Milan di Massimiliano Allegri già sotto nel punteggio, perde anche un giocatore per infortunio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Si tratta di Strahinja Pavlovic che, nel finale del primo tempo, viene colpito duro da Ignace Van der Brempt (neanche ammonito dall'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia - LT -). Il difensore serbo non rientra in campo nella ripresa e lascia il suo posto a Matteo Gabbia.

