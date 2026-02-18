Il Milan di Massimiliano Allegri già sotto nel punteggio, perde anche un giocatore per infortunio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia | Serie A News
Milan-Como 0-1: infortunio per Pavlovic, entra Gabbia
Il Milan perde Strahinja Pavlovic per infortunio durante il match contro il Como: il serbo lascia il posto in campo a Matteo Gabbia
Si tratta di Strahinja Pavlovic che, nel finale del primo tempo, viene colpito duro da Ignace Van der Brempt (neanche ammonito dall'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia - LT -). Il difensore serbo non rientra in campo nella ripresa e lascia il suo posto a Matteo Gabbia.
