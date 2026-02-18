Milan-Como 1-1 (90′): Inter a + 7, Scudetto sfumato? | Serie A News

Il Milan sembra iniziare la ripresa con il piglio giusto, ma senza trovare la chiave di volta per far male agli ospiti. Al 56', allora, Allegri cambia ancora e richiama in panchina Zachary Athekame e Samuele Ricci: dentro, al loro posto, Alexis Saelemaekers e Youssouf Fofana.

La gara prosegue senza occasioni da gol e con poche emozioni. Gli unici 'eventi' sono le sostituzioni. Al 62', Allegri toglie dal campo un impalpabile Christopher Nkunku e inserisce al suo posto sul terreno di gioco Niclas Füllkrug. Al 64', però, fiammata improvvisa del Milan: lancio lungo di Ardon Jashari per Rafael Leão che si invola in profondità e, con un pallonetto dalla lunga distanza, fulmina Jean Butez per il pareggio rossonero!

Al 70', sul cross dalla destra di Saelamaekers, il colpo di testa di Fofana sotto misura finisce di poco alta sulla traversa della porta difesa da Butez: che chance fallita dal francese. Al 71', poi, doppio cambio per il Como di Fàbregas. Fuori Ignace Van der Brempt e Nico Paz; dentro Álex Valle e Anastasios Douvikas. La gara è bella, vibrante, con le squadre più aperte. Traversa, di testa, da distanza ravvicinata di Leão (74') e un colpo di testa pericoloso di Douvikas (76') parato centralmente da Maignan. Reti che, se segnate, sarebbero state annullate per fuorigioco.

Che gran gol di Leão sull'assist di Jashari! Finale senza guizzi rossoneri — Ma sono segnali di due squadre che non si 'rassegnano' al pareggio e, anzi, giocano il tutto per tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Al 79' Fàbregas toglie dal campo Sergi Roberto e Maxence Caqueret, inserendo al loro posto Lucas Da Cunha e Jesús Rodríguez. Ma è Martin Baturina che, all'80', con una volée sul cross dalla sinistra di Álex Valle, spaventa Maignan prendendo soltanto l'esterno della rete. L'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) interviene, poco dopo, per separare Allegri e il team manager dei lariani, Davide Cattaneo: cartellino rosso per entrambi.

All'82', comunque, esce Leão per far spazio in campo a Christian Pulisic. È lo stesso statunitense che, all'84', avrebbe l'opportunità per fare male a Butez, ma il suo tiro è debole e centrale e ben parato dal portiere del Como. Douvikas, all'86', spreca una chance in contropiede e si fa chiudere in calcio d'angolo. Fàbregas, al 90', toglie dal campo Mërgim Vojvoda e inserisce Ivan Smolčić, proprio mentre l'arbitro assegna 5' di recupero. Ci prova Jesús Rodríguez, al 93', dalla distanza: para bene a terra Maignan. Poi è Álex Valle, al 94', che ci prova da fuori, senza fortuna.

Finisce così. Milan-Como 1-1 al 90': pareggio tutto sommato giusto per quanto si è visto stasera a 'San Siro'. Ma l'Inter è scappata a + 7 e il sogno Scudetto, per il Diavolo di Allegri, sta sbiadendo.