MILAN-PARMA

Milan-Parma 0-1 (90′): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesante

Milan-Parma 0-1 (90'): Troilo segna (con fallo su Maignan). Sconfitta pesante
È finito il secondo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei secondi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta
È terminato da pochi minuti il secondo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta.

Milan-Parma 0-1, il racconto del secondo tempo

Dopo il primo tempo terminato sullo 0-0, inizia il secondo tempo di Milan-Parma. Partono subito in avanti i rossoneri con un baricentro molto alto. La squadra di Cuesta si difende molto chiusa e bassa. Ammonito Troilo che ha fermato Leao in ripartenza. Giallo netto. 50' recupero alto del Milan, ma Rabiot tira male da fuori aerea. Rossoneri feroci in riaggressione, specialmente con Leao. 52' Leao entra in area di rigore, cade. Per Piccinini non c'è nulla. Rafa ammonito poi per una discussione con Troilo. 54' clamorosa occasione per Milan: imbucata per Leao, esce Corvi e poi Pulisic non riesce a segnare a porta sguarnita di portiere. Alza il ritmo il Milan.

59' il Milan continua a mettere molta intensità in campo, ma non trova spazi al centro con i rossoneri che hanno provato spesso tiri da fuori. Doppio cambio per il Milan: dentro Fullkrug e Pavlovic per Pulisic ed Estupinan. 63' Modric trova subito Fullkrug che si gira, palla deviata in corner. 64' palo clamoroso di Leao: cross di Rabiot sul secondo palo. Coordinazione clamorosa del portoghese che è sfortunato e trova il palo interno, ma la palla esce. Pericoloso il Parma in contropiede che quando recupera il pallone ha tanto campo da attaccare.

Pressione costante del Milan che cerca spazio facendo girare il pallone anche sugli esterni, ma i rossoneri non trovano l'imbucata giusta. 80' gol annullato al Parma per un fallo in area di rigore. Valenti fa blocco su Maignan impedendo l'uscita del portiere. Piccinini controlla al VAR per tanti minuti e convalida il gol di Troilo. Molti dubbi visto il blocco su Maignan chiaro e Troilo che si appoggia con due braccia su Bartesaghi. Entrano Nkunku e Athekame. 91' tiro di Fullkrug deviato: fuori di un soffio. 7 minuti di recupero. Sconfitta pesante per i rossoneri con l'Inter che vola a più 10 e rossoneri che non guadagnano punti sulla Juventus.

 

