59' il Milan continua a mettere molta intensità in campo, ma non trova spazi al centro con i rossoneri che hanno provato spesso tiri da fuori. Doppio cambio per il Milan: dentro Fullkrug e Pavlovic per Pulisic ed Estupinan. 63' Modric trova subito Fullkrug che si gira, palla deviata in corner. 64' palo clamoroso di Leao: cross di Rabiot sul secondo palo. Coordinazione clamorosa del portoghese che è sfortunato e trova il palo interno, ma la palla esce. Pericoloso il Parma in contropiede che quando recupera il pallone ha tanto campo da attaccare.