59' il Milan continua a mettere molta intensità in campo, ma non trova spazi al centro con i rossoneri che hanno provato spesso tiri da fuori. Doppio cambio per il Milan: dentro Fullkrug e Pavlovic per Pulisic ed Estupinan. 63' Modric trova subito Fullkrug che si gira, palla deviata in corner. 64' palo clamoroso di Leao: cross di Rabiot sul secondo palo. Coordinazione clamorosa del portoghese che è sfortunato e trova il palo interno, ma la palla esce. Pericoloso il Parma in contropiede che quando recupera il pallone ha tanto campo da attaccare.
Pressione costante del Milan che cerca spazio facendo girare il pallone anche sugli esterni, ma i rossoneri non trovano l'imbucata giusta. 80' gol annullato al Parma per un fallo in area di rigore. Valenti fa blocco su Maignan impedendo l'uscita del portiere. Piccinini controlla al VAR per tanti minuti e convalida il gol di Troilo. Molti dubbi visto il blocco su Maignan chiaro e Troilo che si appoggia con due braccia su Bartesaghi. Entrano Nkunku e Athekame. 91' tiro di Fullkrug deviato: fuori di un soffio. 7 minuti di recupero. Sconfitta pesante per i rossoneri con l'Inter che vola a più 10 e rossoneri che non guadagnano punti sulla Juventus.
