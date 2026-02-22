Milan-Parma 0-0 (45′): paura per Loftus-Cheek. Pulisic sfiora il gol

È finito il primo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Parma , partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta .

Milan-Parma 0-0, il racconto del primo tempo

Parte subito in avanti il Parma che cerca la fisicità di Pellegrino nell'area di rigore del Milan. 2' brivido per i rossoneri: Valenti si libera a destra, cross al centro per Pellegrino in area. Tiro deviato che va a lato di pochissimo. Sul corner successivo Maignan smanaccia e poi il Parma si trova in fuorigioco. Primi 5 minuti: partito decisamente meglio il Parma, più aggressivo. Il Milan gira il pallone senza trovare spazio e senza essere pericoloso. 7' prima azione interessante dei rossoneri: bell'uscita dal pressing e poi cross di rabona di Saelemaekers e scontro tra Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Serve il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. Entra la barella sul terreno di gioco (qui gli aggiornamenti). Al suo posto all'undicesimo Jashari.