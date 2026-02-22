Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Parma 0-0 (45′): paura per Loftus-Cheek. Pulisic sfiora il gol

MILAN-PARMA

Milan-Parma 0-0 (45′): paura per Loftus-Cheek. Pulisic sfiora il gol

Milan-Parma 0-0 (45'): paura per Loftus-Cheek. Pulisic sfiora il gol
È finito il primo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i gialloblù di Carlos Cuesta.

Milan-Parma 0-0, il racconto del primo tempo

—  

Parte subito in avanti il Parma che cerca la fisicità di Pellegrino nell'area di rigore del Milan. 2' brivido per i rossoneri: Valenti si libera a destra, cross al centro per Pellegrino in area. Tiro deviato che va a lato di pochissimo. Sul corner successivo Maignan smanaccia e poi il Parma si trova in fuorigioco. Primi 5 minuti: partito decisamente meglio il Parma, più aggressivo. Il Milan gira il pallone senza trovare spazio e senza essere pericoloso. 7' prima azione interessante dei rossoneri: bell'uscita dal pressing e poi cross di rabona di Saelemaekers e scontro tra Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Serve il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. Entra la barella sul terreno di gioco (qui gli aggiornamenti). Al suo posto all'undicesimo Jashari.

LEGGI ANCHE

Il Milan prova ad alzare il ritmo e a cercare con più forza il gol del vantaggio. Primo tiro in porta è di Jashari, ma la conclusione è lenta e centrale. 20': Milan decisamente più aggressivo e con il pallino del gioco in mano. Manca però ancora pericolosità nella manovra rossonera. Tiro dal limite dell'area di Pulisic ancora troppo centrale a cui fa subito seguito un altro tiro da fuori di Jashari, sempre troppo centrale per Corvi. Diavolo in netta crescita: possesso palla continuo nella trequarti del palla e pressing feroce per recuperare il pallone.

LEGGI ANCHE: Segui con noi LIVE la cronaca di Milan-Parma di Serie A>>>

Giallo giusto per Saelemaekers che entra in ritardo su Strefezza. 42' occasione d'oro per il Milan: cross di Bartesaghi. Sponda di Rabiot di testa e tiro schiacciato di Pulsic da posizione perfetta. Gol mangiato dall'attaccante rossonero. Finisce il primo tempo.

Leggi anche
Infortunio per Loftus-Cheek: esce in barella durante Milan-Parma. Forte trauma, ma rimasto cosciente
Tegola Milan, poco prima del Parma si fa male Gabbia: al suo posto De Winter

© RIPRODUZIONE RISERVATA