Milan-Parma 0-0 (45′): paura per Loftus-Cheek. Pulisic sfiora il gol

Il Milan prova ad alzare il ritmo e a cercare con più forza il gol del vantaggio. Primo tiro in porta è di Jashari, ma la conclusione è lenta e centrale. 20': Milan decisamente più aggressivo e con il pallino del gioco in mano. Manca però ancora pericolosità nella manovra rossonera. Tiro dal limite dell'area di Pulisic ancora troppo centrale a cui fa subito seguito un altro tiro da fuori di Jashari, sempre troppo centrale per Corvi. Diavolo in netta crescita: possesso palla continuo nella trequarti del palla e pressing feroce per recuperare il pallone.
Giallo giusto per Saelemaekers che entra in ritardo su Strefezza. 42' occasione d'oro per il Milan: cross di Bartesaghi. Sponda di Rabiot di testa e tiro schiacciato di Pulsic da posizione perfetta. Gol mangiato dall'attaccante rossonero. Finisce il primo tempo.
